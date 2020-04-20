Академия Надаля может провести турнир для ведущих игроков на Мальорке

Академия испанского теннисиста Рафаэля Надаля во время паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса может провести турнир с участием топ-игроков. На турнире смогут сыграть как мужчины, так и женщины.

Идея провести турнир пришла самому Рафаэлю Надалю.

«Прямо сейчас теннис — это наименее важная вещь, — цитирует Надаля сайт Академии. Самое важное сейчас — это здоровье каждого человека. Но если в ближайшие месяцы Академия сможет послужить другим профессиональным игрокам, то буду рад, что они прибудут сюда, чтобы играть и тренироваться. Если турниров в ближайшее время не будет, то такой турнир поможет нам поддержать форму до тех пор, когда соревнования возобновятся».

Академия Рафаэля Надаля на Мальорке имеет 27 кортов — 19 с хардовым покрытием, семь грунтовых и один крытый. Там, в частности, проходит турнир серии «Челленджер». Если турнир с участием звезд тенниса состоится, то матчи планируется транслировать по ТВ.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 452 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 168 781 человек, выздоровели 642 635.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.