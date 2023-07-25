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Плавание

Сегодня, 08:15

В World Aquatics рассказали, когда решат вопрос допуска россиян на турниры

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фото Global Look Press

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) примет решение по возможному допуску российских и белорусских спортсменов на турниры позднее в 2023 году, заявил президент организации Хусейн Аль-Мусаллам.

«В апреле я попросил бюро World Aquatics создать рабочую группу по данному вопросу. Команда проделывает отличную работу, я благодарен им за это. Они узнают мнения заинтересованных сторон, мнения спортсменов на этот счет. Рабочая группа придет к выводам позднее в этом году, о чем мы вас обязательно проинформируем», — приводит слова Аль-Мусаллама РИА «Новости».

Российские пловцы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Aquatics с марта 2022 года. В марте 2023 Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Весной сообщалось, что рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) начала разрабатывать план возвращения спортсменов из России и Белоруссии на соревнования.

В июле на заседании бюро World Aquatics Украина предложила отстранить Всероссийскую федерацию плавания и белорусскую федерацию. Однако данное предложение было отклонено как «беспочвенное и необоснованное».

Ранее глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об ожиданиях от решения World Aquatics по допуску россиян к участию в международных турнирах и о возможности для спортсменов из России квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

Источник: РИА Новости
плавание
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