Сальников о допуске российских пловцов до международных турниров: «Невозможно стоять враскорячку и ждать, когда нас пригласят»

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) поделился мнением о будущем российских пловцов.

Сальников ответил на вопрос об ожиданиях от решения Международной федерации плавания (World Aquatics) по допуску россиян до участия в международных турнирах и возможности для спортсменов из России квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Прогнозы по поводу решения World Aquatics? Я не любитель давать прогнозы. Все будет в свое время определено. На сегодняшнее время остается шанс отбора на Олимпиаду через чемпионат мира, который будет в следующем году в Катаре. Или через обычную процедуру, при которой чемпионат России включается в список соревнований, на которых можно показать нормативы «А» или «B», которые также являются проходом на Олимпиаду. Это должно принять бюро исполкома. На сегодняшний день все ожидают разъяснений МОК. Как это будет сделано, кем и будет ли сделано вообще, остается в тумане. Нам остается готовиться, выступать и показывать результаты не хуже мировых. Что и было сделано на чемпионате России Евгенией Чикуновой. Полагаю, что рассчитывать, что произойдет чудо, и все вернется в те рамки, которые были до этого — иллюзия», — сказал Сальников «СЭ» в кулуарах ПМЭФ.

Также глава Всероссийской федерации плавания заявил, что пришло время для поднятия российского спорта внутри страны.

«Я считаю, что сейчас пришло время поднять спорт внутри страны на совершенно другой уровень. И по организации мероприятий, и по их значимости. Мы такую работу ведем, вроде как получается. Полагаю, что это всех мобилизует, чтобы у себя мы сделали такие соревнования, выступая на которых спортсмены не чувствовали бы себя ущербными из-за того, что у них нет международной практики. А что будет — поживем-увидим. Спорт не исчезнет, во всяком случае у нас в стране. Невозможно стоять враскорячку и ждать с чемоданами, когда нас пригласят. Это уже даже перестало быть смешным. Вся нелепица заключается в том, что «мы вас сначала допускаем, но не допускаем». Если вы хотите видеть гостей, вы не говорите, чтобы они приползали ползком или чего-то не надевали. Вы просто хотите их видеть. Такое ощущение, что этого не происходит. Не исключены подходы опять с подписанием деклараций. Есть Олимпийская хартия, там все прописано четко, понятно и доступно. Давайте все спортсмены, которые будут выступать на Олимпийских играх, и руководители подпишут Олимпийскую хартию. Других документов не надо придумывать», — добавил Сальников.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics с марта 2022 года.

В марте 2023 года World Aquatics объявила о создании комиссии по изучению рекомендаций МОК по допуску россиян до международных турниров. В июле федерация проведет заседание, на котором может быть рассмотрен вопрос о допуске пловцов из России до участия в международных соревнованиях.