World Aquatics отклонила предложение Украины отстранить Всероссийскую федерацию плавания
Президент ВФП Владимир Сальников рассказал о том, что бюро World Aquatics отклонила предложение украинской стороны отстранить российскую и белорусскую федерации.
«На заседании бюро World Aquatics украинской стороной было предложено отстранить Всероссийскую федерацию плавания и белорусскую федерацию. Предложение было отклонено как беспочвенное и необоснованное», — сказал Сальников matchtv.ru.
Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics с марта 2022 года.
В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.
Источник: matchtv.ru
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