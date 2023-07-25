Пловец Минаков заявил, что не планирует менять спортивное гражданство

Российский пловец Андрей Минаков, который на данный момент учится в университете в США, заявил, что после завершения обучения может остаться в Америке. Спортсмен также отметил, что гражданство менять он не планирует.

«Вариант остаться (в США) после обучения никак не связан со сменой гражданства. Я буду жить там, где лучше всего будет тренироваться. На данный момент я представляю Россию и представлять кого-то другого не вижу возможным», — сказал Минаков РИА «Новости».

В апреле этого года спортсмен заявлял, что не сталкивался с агрессией на соревнованиях в США.

21-летний пловец учится в Стэнфордском университете в США. Ранее он прилетел на финал Кубка России по плаванию, который проходит с 25 по 30 июля в Казани.