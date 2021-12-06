Кашшаи написал книгу и рассказал, с какими трудностями столкнулся в России

В венгерские магазины в продажу поступила книга бывшего руководителя департамента судейства РФС Виктора Кашшаи, в которой он рассказал о наиболее значимых моментах своей жизни и карьеры.

— Цель публикации — не вызов эмоций, а рассказ о жизни судей, — подчеркнул экс-арбитр ФИФА в интервью нашим коллегам из Nemzeti Sport, который, как и «СЭ», входит в Ассоциацию европейских спортивных изданий.

— Я мог бы много рассказать о том времени, что работал в России, — добавил Кашшаи, когда его спросили о приглашении от РФС и сентябрьском расставании. — В каждой стране свои особенности, управление футболом организовано по-разному. Мы с моим коллегой Дьердем Рингом решились на это приключение, потому что федерация хотела привести управление к западноевропейским стандартам. Нас попросили в этом помочь. Мы начали работать в таком ключе, но привычки десятилетий, а то и столетий трудно изменить. Когда сталкиваешься с трудностями, должен решить, сколько конфликтов ты еще готов выдержать. В течение двух лет мы пытались помочь в меру наших возможностей. Нам удалось добиться некоторых изменений. Но потом настал момент, когда кто-то другой должен продолжить этот процесс. Какие трудности? Там существует множество разных органов, связанных друг с другом. Судьи часто не знают, кого они должны слушать. Многие пытались вмешиваться, влиять на нашу работу, но в то же время я очень много приобрел как в человеческом, так и профессиональном плане. Никогда так долго не жил в другой стране.

Виктор Кашшаи возглавлял департамент судейства с января 2020 года по сентябрь 2021-го. После его отставки российскими арбитрами стал руководить португалец Витор Мануэл Мелу Перейра.