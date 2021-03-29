Игрок «Нефтехимика» угрожал сопернику. Судья Вилков не удалил агрессивного футболиста

В конце матча 33-го тура Олимп-ФНЛ «Нефтехимик» — «Волгарь» (1:1) у штрафной площади хозяев произошел инцидент с участием их игрока Льва Потапова и нападающего астраханской команды Артура Юсупова.

В ходе конфликта Потапов повел себя агрессивно и занес ногу над головой лежавшего на земле соперника, словно угрожая ударить его. Арбитр Михаил Вилков ограничился вынесением предупреждения, хотя вполне мог удалить футболиста «Нефтехимика» за агрессивное поведение и попытку удара.

(Александр Бобров)