Чакыр вошел в обновленный состав ЭСК при президенте РФС

Бывший судья Джюнейт Чакыр вошел в обновленный состав экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза, сообщается на официальном сайте РФС.

Помимо 46-летнего турка, в обновленный состав комиссии вошли руководитель департамента судейства Милорад Мажич, инструктор ФИФА Равшан Ирматов, менеджер судей ФНЛ Николай Иванов и руководитель судейского комитета Павел Каманцев (без права голоса).

Чакыр работал арбитром на ЧМ-2014 и ЧМ-2018, а также судил финал Лиги чемпионов. В 2021 году он занял второе место в рейтинге лучших арбитров XXI века по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). В 2022 году Чакыр завершил судейскую карьеру.