Лапочкин объяснил, почему Безбородов не назначил пенальти в ворота «Балтики» после падения Зобнина

Бывший судья ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» поддержал решение арбитра Владислава Безбородова не назначать пенальти во втором тайме матча финала Пути регионов FONBET Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» (1:0).

На 76-й минуте встречи полузащитник красно-белых Роман Зобнин упал в штрафной площади калининградцев после контакта с защитником соперников Кевином Андраде.

«Это не пенальти, легкий контакт вскользь, нет акцентированного действия. Правильно, что арбитр продолжил игру, а ВАР не стал вмешиваться», — сказал Лапочкин «СЭ».

«Спартак» вылетел из Кубка России. «Балтика» вышла в суперфинал турнира. Там клуб из Калининграда сыграет с победителем финала Пути РПЛ «Зенит» — ЦСКА.

Суперфинал Кубка России пройдет в Москве на стадионе «Лужники». Игра состоится 2 июня.