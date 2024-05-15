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«Динамо» вырвалось в лидеры чемпионской гонки. Но у «Крыльев» есть рецепт успеха в играх с бело-голубыми

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 18 мая 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Константин Тюкавин («Крылья Советов» — «Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Муми Нгамале («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
Эли Даса и Амар Рахманович («Крылья Советов» — «Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»
1/3
Самарцы не уступили в трех из четырех недавних очных поединков.

18 мая в 29-м туре чемпионата России встретятся «Динамо» и «Крылья Советов». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 14.50 мск.

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
18 мая, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Крылья Советов

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 18 мая 2024 года

Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На успех бело-голубых предложили коэффициент 1.42, вероятность исхода — около 69%. Мирный результат идет за 4.99 (19%), триумф «Крылышек» — за 7.31 (12%).

Самарцы не проиграли динамовцам в трех из четырех прошлых встреч во всех турнирах (две ничьи и победа). Поставить на то, что парни Игоря Осинькина снова не уступят (1Х), можно за 2.93.

Тотал больше трех мячей оценен в 1.87, ТМ 3 — в 1.94. Обмен голами доступен за 1.72, обратный рынок получил котировку 2.14.

Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Динамо» со счетом 2:0. На этот исход можно поставить за 7.63.

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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 мая 2024 года

Бело-голубые ворвались на первое место чемпионата России после осечек «Зенита» и «Краснодара» в прошлом туре. Москвичи обогнали питерцев на два балла, а «быков» — на три.

После возвращения российского футбола с зимней паузы у «Динамо» девять побед, пять поражений и ни одной ничьей. Команда Марцела Лички — самая результативная в РПЛ с 49 голами. Но москвичам забивали намного чаще, чем их конкурентам за титул, — пропущено 37 мячей за 28 туров (у «Краснодара» — 27, а у «Зенита» — 25).

В Кубке России «Динамо» добралось до второго полуфинального раунда Пути регионов, в котором уступило «Спартаку» (0:2).

Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (17+10 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 9+2, Муми Нгамале оформил 6+6, а Федор Смолов — 6+5.

Муми Нгамале («Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

«Крылья Советов» полсезона шли в лидерах чемпионата, но затем опустились в привычную середину таблицы. Самарцы занимают восьмое место и отстают от лидирующей тройки на семь баллов.

В первой половине сезона парни Игоря Осинькина были самым результативным коллективом РПЛ, но во второй части игра в атаке скукожилась. Волжане отличились 44 раза — это шестой показатель в премьер-лиге. По пропущенным мячам «КС» хуже всех в верхней половине таблицы (39).

Последние показатели самарцев тоже не впечатляют — одна победа в пяти встречах. Не повезло аутсайдеру «Факелу» (1:0). При этом «Крылья» уступили другому андердогу — «Балтике» (1:2). Также коллективу Осинькина досталось от «Оренбурга» (1:2) и дома от «Ахмата» (0:2). Зато с «Краснодаром» выцарапали ничью (0:0), что в том числе помогло «Динамо» взлететь на первую строчку.

Из Кубка России «Крылья Советов» вылетели еще осенью, заняв последнее место на групповом этапе Пути РПЛ.

Лучший игрок по «гол+пас» — Бенджамин Гарре (8+3). На второй строчке — Амар Рахманович (7+4). Третьим идет Владислав Шитов (4+3).

Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Крылья Советов»

У «Динамо» все здоровы, но желтых карточек перебрал Даниил Фомин, который пропустит ближайшую встречу.

У «Крыльев», наоборот, нет дисквалификаций, зато из-за травм недоступны Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Ежов и Владимир Хубулов.

«Динамо» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч

В первом круге в Самаре команды сыграли между собой со счетом 3:3. На отрезке из 10 поединков во всех турнирах у бело-голубых три победы, у «Крыльев» — четыре (в том числе разгром 5:2 в 2022-м). Еще в трех матчах разошлись «миром». В премьер-лиге соперники сталкивались 53 раза: 22 встречи остались за «Динамо», 18 — за «Крыльями», 13 закончились вничью.

Эли Даса и Амар Рахманович («Крылья Советов» — «Динамо»).
Фото Официальный сайт ФК «Динамо»

Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Крылья Советов»

Команда Лички борется за чемпионство, поэтому не может терять очки. «Крылья» давно потеряли турнирную мотивацию, но противостояния с бело-голубыми считаются для самарцев принципиальными. Оба коллектива в этом сезоне выступают результативно, а три из четырех очных встреч закончились обменом голами. Да и «Динамо» в 10 из 12 встреч забивало и пропускало.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 28 15 8 5 49-37 53
2
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
3
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
4
 Локомотив 28 12 11 5 47-37 47
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
12
 Оренбург 28 7 8 13 31-38 29
13
 Урал 28 7 8 13 27-41 29
14
 Факел 28 6 11 11 20-29 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 28 5 8 15 34-44 23
Результаты / календарь
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24 тур
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26 тур
27 тур
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29 тур
30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 - : -
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 - : -
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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