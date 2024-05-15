«Динамо» вырвалось в лидеры чемпионской гонки. Но у «Крыльев» есть рецепт успеха в играх с бело-голубыми
18 мая в 29-м туре чемпионата России встретятся «Динамо» и «Крылья Советов». Игра на «ВТБ Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Премьер», а также на сайте букмекерской компании Winline и matchtv.ru стартует с 14.50 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов» 18 мая 2024 года
Эксперты букмекерской компании Winline верят в хозяев. На успех бело-голубых предложили коэффициент 1.42, вероятность исхода — около 69%. Мирный результат идет за 4.99 (19%), триумф «Крылышек» — за 7.31 (12%).
Самарцы не проиграли динамовцам в трех из четырех прошлых встреч во всех турнирах (две ничьи и победа). Поставить на то, что парни Игоря Осинькина снова не уступят (1Х), можно за 2.93.
Тотал больше трех мячей оценен в 1.87, ТМ 3 — в 1.94. Обмен голами доступен за 1.72, обратный рынок получил котировку 2.14.
Эксперты из Winline считают, что наиболее вероятна победа «Динамо» со счетом 2:0. На этот исход можно поставить за 7.63.
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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз и анализ матча РПЛ 18 мая 2024 года
Бело-голубые ворвались на первое место чемпионата России после осечек «Зенита» и «Краснодара» в прошлом туре. Москвичи обогнали питерцев на два балла, а «быков» — на три.
После возвращения российского футбола с зимней паузы у «Динамо» девять побед, пять поражений и ни одной ничьей. Команда Марцела Лички — самая результативная в РПЛ с 49 голами. Но москвичам забивали намного чаще, чем их конкурентам за титул, — пропущено 37 мячей за 28 туров (у «Краснодара» — 27, а у «Зенита» — 25).
В Кубке России «Динамо» добралось до второго полуфинального раунда Пути регионов, в котором уступило «Спартаку» (0:2).
Константин Тюкавин — лучший бомбардир и ассистент (17+10 во всех турнирах) клуба. У Бителло — 9+2, Муми Нгамале оформил 6+6, а Федор Смолов — 6+5.
«Крылья Советов» полсезона шли в лидерах чемпионата, но затем опустились в привычную середину таблицы. Самарцы занимают восьмое место и отстают от лидирующей тройки на семь баллов.
В первой половине сезона парни Игоря Осинькина были самым результативным коллективом РПЛ, но во второй части игра в атаке скукожилась. Волжане отличились 44 раза — это шестой показатель в премьер-лиге. По пропущенным мячам «КС» хуже всех в верхней половине таблицы (39).
Последние показатели самарцев тоже не впечатляют — одна победа в пяти встречах. Не повезло аутсайдеру «Факелу» (1:0). При этом «Крылья» уступили другому андердогу — «Балтике» (1:2). Также коллективу Осинькина досталось от «Оренбурга» (1:2) и дома от «Ахмата» (0:2). Зато с «Краснодаром» выцарапали ничью (0:0), что в том числе помогло «Динамо» взлететь на первую строчку.
Из Кубка России «Крылья Советов» вылетели еще осенью, заняв последнее место на групповом этапе Пути РПЛ.
Лучший игрок по «гол+пас» — Бенджамин Гарре (8+3). На второй строчке — Амар Рахманович (7+4). Третьим идет Владислав Шитов (4+3).
Травмы и дисквалификации перед матчем «Динамо» — «Крылья Советов»
У «Динамо» все здоровы, но желтых карточек перебрал Даниил Фомин, который пропустит ближайшую встречу.
У «Крыльев», наоборот, нет дисквалификаций, зато из-за травм недоступны Богдан Овсянников, Гленн Бейл, Роман Ежов и Владимир Хубулов.
«Динамо» — «Крылья Советов»: статистика личных встреч
В первом круге в Самаре команды сыграли между собой со счетом 3:3. На отрезке из 10 поединков во всех турнирах у бело-голубых три победы, у «Крыльев» — четыре (в том числе разгром 5:2 в 2022-м). Еще в трех матчах разошлись «миром». В премьер-лиге соперники сталкивались 53 раза: 22 встречи остались за «Динамо», 18 — за «Крыльями», 13 закончились вничью.
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Крылья Советов»
Команда Лички борется за чемпионство, поэтому не может терять очки. «Крылья» давно потеряли турнирную мотивацию, но противостояния с бело-голубыми считаются для самарцев принципиальными. Оба коллектива в этом сезоне выступают результативно, а три из четырех очных встреч закончились обменом голами. Да и «Динамо» в 10 из 12 встреч забивало и пропускало.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|28
|15
|8
|5
|49-37
|53
|
2
|Зенит
|28
|15
|6
|7
|45-25
|51
|
3
|Краснодар
|28
|14
|8
|6
|41-27
|50
|
4
|Локомотив
|28
|12
|11
|5
|47-37
|47
|
5
|Спартак
|28
|13
|7
|8
|38-31
|46
|
6
|ЦСКА
|28
|10
|12
|6
|48-38
|42
|
7
|Рубин
|28
|11
|8
|9
|29-34
|41
|
8
|Кр. Советов
|28
|11
|7
|10
|44-39
|40
|
9
|Ростов
|28
|11
|7
|10
|40-43
|40
|
10
|Ахмат
|28
|10
|5
|13
|32-38
|35
|
11
|Пари НН
|28
|8
|5
|15
|26-44
|29
|
12
|Оренбург
|28
|7
|8
|13
|31-38
|29
|
13
|Урал
|28
|7
|8
|13
|27-41
|29
|
14
|Факел
|28
|6
|11
|11
|20-29
|29
|
15
|Балтика
|28
|7
|5
|16
|31-37
|26
|
16
|Сочи
|28
|5
|8
|15
|34-44
|23
|18.05
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|18.05
|16:30
|
Локомотив – Факел
|- : -
|18.05
|19:00
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|19.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|19.05
|14:15
|
Спартак – Рубин
|- : -
|19.05
|16:30
|
Ростов – Балтика
|- : -
|19.05
|19:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|20.05
|20:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|22
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4