Команда не повторит ошибок встречи со «Спартаком».

2 апреля в Санкт-Петербурге в местном ледовом дворце в первом матче финала Западной конференции КХЛ сыграют СКА и ЦСКА. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

СКА — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у ЦСКА выше. На него можно поставить с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Ничья оценивается в 4.30 (22%), успех СКА идет за 3.20 (36%).

На то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно поставить с коэффициентом 1.95. Аналогичная ставка на ЦСКА идет за 3.50. Ставка «нет гола» оценивается в 42.0.

На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.33. Ф2 (+1) можно взять за 1.28.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.00. Обратный исход возможен за 1.81.

СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча

Противостояние, ставшее классическим, вновь порадует любителей КХЛ. Финал «Запада» обещает быть интересным и захватывающим. Победителя этой серии предсказать будет крайне трудно. В этом плей-офф СКА выиграл четыре матча, в трех из них был одинаковый счет — 2:1.

Лишь одна встреча 1/4 финала против «Спартака» завершилась вничью. В том матче клуб из Санкт-Петербурга одержал победу с тем же счетом, но в овертайме. Давайте рискнем и поставим на то, что в очередном матче СКА тотал забитых шайб не превысит 3.5. ТМ 3.5 для первой встречи между СКА и ЦСКА в серии можно взять за 2.70.

Также возьмем ставку на то, что СКА не проиграет первый матч серии дома, за 1.60. С 12 апреля прошлого года ЦСКА не побеждает в санкт-петербургском ледовом дворце, а сама питерская команда проиграла в этом плей-офф лишь однажды — «Спартаку» в дебютном матче с разгромным счетом 1:6.

СКА — ЦСКА: ставка на матч

Поставим на то, что СКА не проиграет в этом матче, за 1.60. Первый матч серии против ЦСКА предстоит провести дома, а здесь СКА в плей-офф еще не проигрывал. Москвичи же побеждали здесь в последний раз еще в апреле прошлого года. Верим, что и в этой игре коллектив Романа Ротенберга не уступит сопернику дома.

Рекомендуемая ставка: СКА не проиграет за 1.60.