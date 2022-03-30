СКА — ЦСКА: на этот раз Ротенберг не позволит москвичам победить в первом матче серии
2 апреля в Санкт-Петербурге в местном ледовом дворце в первом матче финала Западной конференции КХЛ сыграют СКА и ЦСКА. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.
СКА — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у ЦСКА выше. На него можно поставить с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Ничья оценивается в 4.30 (22%), успех СКА идет за 3.20 (36%).
На то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно поставить с коэффициентом 1.95. Аналогичная ставка на ЦСКА идет за 3.50. Ставка «нет гола» оценивается в 42.0.
На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.33. Ф2 (+1) можно взять за 1.28.
На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.00. Обратный исход возможен за 1.81.
СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча
Противостояние, ставшее классическим, вновь порадует любителей КХЛ. Финал «Запада» обещает быть интересным и захватывающим. Победителя этой серии предсказать будет крайне трудно. В этом плей-офф СКА выиграл четыре матча, в трех из них был одинаковый счет — 2:1.
Лишь одна встреча 1/4 финала против «Спартака» завершилась вничью. В том матче клуб из Санкт-Петербурга одержал победу с тем же счетом, но в овертайме. Давайте рискнем и поставим на то, что в очередном матче СКА тотал забитых шайб не превысит 3.5. ТМ 3.5 для первой встречи между СКА и ЦСКА в серии можно взять за 2.70.
Также возьмем ставку на то, что СКА не проиграет первый матч серии дома, за 1.60. С 12 апреля прошлого года ЦСКА не побеждает в санкт-петербургском ледовом дворце, а сама питерская команда проиграла в этом плей-офф лишь однажды — «Спартаку» в дебютном матче с разгромным счетом 1:6.
СКА — ЦСКА: ставка на матч
Поставим на то, что СКА не проиграет в этом матче, за 1.60. Первый матч серии против ЦСКА предстоит провести дома, а здесь СКА в плей-офф еще не проигрывал. Москвичи же побеждали здесь в последний раз еще в апреле прошлого года. Верим, что и в этой игре коллектив Романа Ротенберга не уступит сопернику дома.
Рекомендуемая ставка: СКА не проиграет за 1.60.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|14
|6
|2
|53-23
|48
|
2
|Динамо
|22
|13
|4
|5
|41-24
|43
|
3
|ЦСКА
|22
|13
|3
|6
|32-18
|42
|
4
|Сочи
|22
|12
|2
|8
|35-24
|38
|
5
|Краснодар
|21
|10
|6
|5
|34-21
|36
|
6
|Локомотив
|21
|9
|7
|5
|31-25
|34
|
7
|Кр. Советов
|21
|9
|5
|7
|28-23
|32
|
8
|Ахмат
|22
|10
|1
|11
|29-30
|31
|
9
|Спартак
|22
|7
|6
|9
|24-31
|27
|
10
|Рубин
|22
|7
|4
|11
|29-39
|25
|
11
|Н. Новгород
|22
|6
|6
|10
|20-32
|24
|
12
|Ростов
|21
|5
|7
|9
|33-38
|22
|
13
|Арсенал
|22
|5
|5
|12
|24-46
|20
|
14
|Урал
|22
|4
|8
|10
|13-22
|20
|
15
|Уфа
|22
|3
|9
|10
|19-31
|18
|
16
|Химки
|22
|3
|9
|10
|19-37
|18
|1.04
|19:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|2.04
|14:00
|
Арсенал – Ахмат
|- : -
|2.04
|14:00
|
Кр. Советов – Уфа
|- : -
|2.04
|16:30
|
Ростов – Н. Новгород
|- : -
|2.04
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|3.04
|14:00
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|3.04
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|3.04
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|19
|1
|7