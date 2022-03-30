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СКА — ЦСКА: на этот раз Ротенберг не позволит москвичам победить в первом матче серии

Коэффициенты и ставки на матч плей-офф КХЛ СКА — ЦСКА
Виталий Пудздрав
Читать «СЭ» в
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Команда не повторит ошибок встречи со «Спартаком».

2 апреля в Санкт-Петербурге в местном ледовом дворце в первом матче финала Западной конференции КХЛ сыграют СКА и ЦСКА. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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СКА — ЦСКА: коэффициенты букмекеров на матч

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что шансы на победу у ЦСКА выше. На него можно поставить с коэффициентом 2.25 — это примерно 42% вероятности. Ничья оценивается в 4.30 (22%), успех СКА идет за 3.20 (36%).

На то, что первый гол в матче забьют хозяева, можно поставить с коэффициентом 1.95. Аналогичная ставка на ЦСКА идет за 3.50. Ставка «нет гола» оценивается в 42.0.

На Ф1 (-1) можно сделать ставку с коэффициентом 1.33. Ф2 (+1) можно взять за 1.28.

На ТБ 4.5 ставки принимаются за 2.00. Обратный исход возможен за 1.81.

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СКА — ЦСКА: прогноз и анализ матча

Противостояние, ставшее классическим, вновь порадует любителей КХЛ. Финал «Запада» обещает быть интересным и захватывающим. Победителя этой серии предсказать будет крайне трудно. В этом плей-офф СКА выиграл четыре матча, в трех из них был одинаковый счет — 2:1.

Лишь одна встреча 1/4 финала против «Спартака» завершилась вничью. В том матче клуб из Санкт-Петербурга одержал победу с тем же счетом, но в овертайме. Давайте рискнем и поставим на то, что в очередном матче СКА тотал забитых шайб не превысит 3.5. ТМ 3.5 для первой встречи между СКА и ЦСКА в серии можно взять за 2.70.

Также возьмем ставку на то, что СКА не проиграет первый матч серии дома, за 1.60. С 12 апреля прошлого года ЦСКА не побеждает в санкт-петербургском ледовом дворце, а сама питерская команда проиграла в этом плей-офф лишь однажды — «Спартаку» в дебютном матче с разгромным счетом 1:6.

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СКА — ЦСКА: ставка на матч

Поставим на то, что СКА не проиграет в этом матче, за 1.60. Первый матч серии против ЦСКА предстоит провести дома, а здесь СКА в плей-офф еще не проигрывал. Москвичи же побеждали здесь в последний раз еще в апреле прошлого года. Верим, что и в этой игре коллектив Романа Ротенберга не уступит сопернику дома.

Рекомендуемая ставка: СКА не проиграет за 1.60.

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1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
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 Урал 22 4 8 10 13-22 20
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 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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