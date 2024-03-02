2 марта «Спартак» приедет в Санкт-Петербург в гости к «Зениту». Встреча 19-го тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Сергея Карасева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.30 мск.

По мнению букмекеров, три очка достанутся петербуржцам: взять победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.61, вероятность такого итога — примерно 59%. Ничья доступна за 4.24 (23%), триумф «Спартака» — за 5.52 (18%).

Обмен результативными ударами оценен за 1.72, обратный вариант — за 2.11. Соперники огорчили друг друга в семи встречах премьер-лиги подряд.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.25.

Если учитывать только чемпионат, парни Сергея Семака не играли на ноль с красно-белыми на «Газпром Арене» с декабря 2019-го. На то, что москвичи не пробьют ворота хозяев, можно сыграть за 2.53.

Всех, кто верит, что команда Гильермо Абаскаля оформит больше одного мяча, ждет соответствующий рынок за 2.22.

«Зенит» победил «Спартак» на своем поле в четырех сезонах РПЛ кряду. Опцию X2 дали за 2.43.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 7.40.