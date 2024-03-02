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2 марта, 16:15

«Зенит» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 2 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Зенит» — «Спартак» 2 марта 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Даниил Хлусевич («Спартак»).
Фото Global Look Press

2 марта «Спартак» приедет в Санкт-Петербург в гости к «Зениту». Встреча 19-го тура РПЛ пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Ее обслужит судейская бригада Сергея Карасева. Прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч ТВ» стартует с 18.30 мск.

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
02 мар, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
0:0
Спартак

По мнению букмекеров, три очка достанутся петербуржцам: взять победу сине-бело-голубых можно с коэффициентом 1.61, вероятность такого итога — примерно 59%. Ничья доступна за 4.24 (23%), триумф «Спартака» — за 5.52 (18%).

Обмен результативными ударами оценен за 1.72, обратный вариант — за 2.11. Соперники огорчили друг друга в семи встречах премьер-лиги подряд.

Тотал больше 2.5 гола идет за 1.66, ТМ 2.5 — за 2.25.

Если учитывать только чемпионат, парни Сергея Семака не играли на ноль с красно-белыми на «Газпром Арене» с декабря 2019-го. На то, что москвичи не пробьют ворота хозяев, можно сыграть за 2.53.

Родриго и&nbsp;Винисиус (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Винисиус и его товарищи — в гостях у любимого клиента. У «Валенсии» нет шансов даже на гол престижа в ворота «Реала»

Всех, кто верит, что команда Гильермо Абаскаля оформит больше одного мяча, ждет соответствующий рынок за 2.22.

«Зенит» победил «Спартак» на своем поле в четырех сезонах РПЛ кряду. Опцию X2 дали за 2.43.

Как считают эксперты, наиболее вероятный счет противостояния — 1:1. Его предложили с котировкой 7.40.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
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«Валенсия» — «Реал»: где смотреть матч ла лиги 2 марта 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
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Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

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 16 1 5
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 17 1 5
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