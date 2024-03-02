Лидер РПЛ «Краснодар» в первом матче после зимней паузы сойдется с «Рубином». Игра 19-го тура пройдет 2 марта на стадионе «Краснодар», стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры считают, что у хозяев больше шансов на успех: победа «быков» предложена с котировкой 1.66, вероятность — приблизительно 60%. Выигрыш гостей можно взять за 5.60 (16%) — это наименее возможный исход поединка. Ничья идет за 3.85 (24%).

Последние пять встреч между командами закончились в пользу «Краснодара». Поставить на то, что в предстоящем матче казанцы наконец не уступят, можно с коэффициентом 2.28.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата поединка отражают серьезное преимущество хозяев:

• 1:0 — за 5.20;

• 2:0 — за 6.00;

• 1:1 — за 6.20.

Тотал больше 2.5 гола оценен в 2.09, ТМ 2.5 — в 1.79.

Поставить на обмен забитыми мячами можно за 1.71, вариант «обе забьют — нет» предложен за 2.10.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — «Рубин»

Очные матчи команд редко получаются яркими — из последних 10 лишь дважды оппоненты пробили ТБ 2.5. Зато сразу половина этих встреч завершилась со счетом 1:0. К тому же в текущем сезоне клубы не могут похвастаться взрывным нападением: «Краснодар» отличается в среднем 1,55 раза за 90 минут, «Рубин» — вообще 0,94. В последних 10 играх казанцев в чемпионате ни разу не было забито больше двух голов. Добавим сюда отсутствие дисквалифицированного Джона Кордобы и получим «низовой» матч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.79.