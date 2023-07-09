Прогноз на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик 9 июля 2023 года
В четвертом раунде Уимблдона схлестнутся Андрей Рублев и Александр Бублик. Спортсмены встречались друг с другом 25 июня в финале турнира ATP в Галле, где победил представитель Казахстана. Предстоящий матч пройдет 9 июля и начнется не раньше 13.00 по московскому времени. В России легально не показывают «мейджор».
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что у теннисистов примерно равные шансы на успех: поставить на победу россиянина можно за 1.83, это приблизительно 53% вероятности. Выигрыш Александра представлен с чуть большей котировкой 2.01 (47%).
Верите, что Рублев отомстит за недавнее поражение в финале? Ставка в 1000 рублей на Андрея при благоприятном исходе принесет 1830 рублей.
Также имеется широкий выбор ставок на триумф одного из спортсменов с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 2.03, Ф2(1.5) — за 1.81;
• Ф2(-1.5) дана за 2.23, Ф1(1.5) — за 1.66.
Наиболее вероятный, по мнению экспертов, итог встречи — сухая виктория россиянина (3:0). Поставить на нее предлагают за 4.10.
Не уверены в результате? В таком случае присмотритесь к рынкам на тотал геймов: ТБ 40.5 гейма доступен за 1.90, ТМ 40.5 — за 1.92.
Вероятность увидеть тай-брейк оценена в 1.29, обратный вариант можно оформить за 3.33.
Прогноз и ставка на матч Уимблдона Андрей Рублев — Александр Бублик
Александр находится в отличной форме: за первые три круга Уимблдона он отдал лишь один сет, а к турниру подошел после триумфа на турнире в Галле, где в финале обыграл как раз Рублева. Правда, это оказалась единственная победа Александра над россиянином — до этого он уступил в трех встречах. Андрей тоже неплохо выглядит на травяном «мейджоре»: уже убрал четвертую ракетку России Аслана Карацева (3:1) и в принципе подтверждает статус седьмой ракетки мира. Вероятно, предстоящий поединок получится упорным.
Рекомендуемая ставка: Ф2(2.5) за 1.67.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0
|0-0
|0
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14
|Факел
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0-0
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -