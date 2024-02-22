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22 февраля, 16:15

«Ренн» — «Милан»: где смотреть матч Лиги Европы 22 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Ренн» — «Милан» 22 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Ренн».
Фото Global Look Press

22 февраля «Ренн» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграет с «Миланом». Встреча состоится во Франции на «Роазон Парк» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 20.30 мск. Главным арбитром назначен португалец Жоау Педру Пеньейру. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:2
Милан

«Милан» — небольшой фаворит предстоящего матча. Победа итальянского клуба в основное время предложена за 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.50 (26%), успех «Ренна» — за 2.75 (36%).

Условие, при котором французы не уступят в ответной игре (1Х), доступно за 1.48.

Тотал больше 2.5 мяча и ТБ 2.5 оценены одинаковыми 1.90. При этом вариант «обе забьют» идет за 1.70, а «обе забьют — нет» — за 2.18.

«Милан» отличился два и более раза в шести из семи предыдущих встреч во всех турнирах: ИТБ2 (1.5) идет за 2.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.

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Проход итальянского клуба в следующий раунд котируется за минимальные 1.03, а французского — за 17.0.

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ФК Милан
ФК Ренн
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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