22 февраля «Ренн» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграет с «Миланом». Встреча состоится во Франции на «Роазон Парк» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире она будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Трансляция стартует в 20.30 мск. Главным арбитром назначен португалец Жоау Педру Пеньейру. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

«Милан» — небольшой фаворит предстоящего матча. Победа итальянского клуба в основное время предложена за 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.50 (26%), успех «Ренна» — за 2.75 (36%).

Условие, при котором французы не уступят в ответной игре (1Х), доступно за 1.48.

Тотал больше 2.5 мяча и ТБ 2.5 оценены одинаковыми 1.90. При этом вариант «обе забьют» идет за 1.70, а «обе забьют — нет» — за 2.18.

«Милан» отличился два и более раза в шести из семи предыдущих встреч во всех турнирах: ИТБ2 (1.5) идет за 2.20, ИТМ2 (1.5) — за 1.65.

Проход итальянского клуба в следующий раунд котируется за минимальные 1.03, а французского — за 17.0.