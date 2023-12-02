«Локомотив» — «Зенит»: команда Семака возьмет реванш за поражение в первом круге по мнению Адамяна
3 декабря в 16.30 по московскому времени в 17-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Зенит». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Карен Адамян.
В какой форме «Локомотив»
В последнее время «Локомотив» редко выигрывает. В пяти предыдущих турах РПЛ в активе железнодорожников всего одна победа при трех ничьих и одном поражении. На этом отрезке они уступили «Ростову» (0:1), обыграли «Ахмат» (2:1) и разошлись миром с «Динамо» (0:0), «Спартаком» (1:1) и «Крыльями Советов» (3:3). После 16 матчей красно-зеленые набрали 25 очков и располагаются на восьмой позиции в таблице. А в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России подопечные Михаила Галактионова в гостях сыграли вничью с «Балтикой» (2:2).
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«Локомотив» посредственно обороняется и делит седьмое место со «Спартаком» и «Ахматом» по пропущенным мячам (по 22). В последнем матче в РПЛ против «Крыльев Советов» железнодорожники позволили самарцам забить три гола, при этом волжане дважды отличились после 90-й минуты. Затем красно-зеленые пропустили два мяча от «Балтики» в FONBET Кубке России. В этот раз компенсированное время сыграло уже на руку «Локомотиву»: форвард Тимур Сулейманов сравнял счет на 93-й минуте. Также он стал автором первого гола в этой встрече.
В какой форме «Зенит»
Беспроигрышная серия «Зенита» в РПЛ составляет шесть матчей. На этом отрезке петербуржцы одержали пять побед при одной ничьей. Они обыграли «Сочи» (2:0), «Крылья Советов» (3:1), «Ахмат» (2:1) и «Балтику» (2:0), свели к ничьей встречу с «Краснодаром» (1:1) и снова уверенно разобрались с «Сочи» (3:0). Последняя победа над сочинцами позволила сине-бело-голубым впервые в сезоне возглавить таблицу чемпионата России. Они на одно очко опережают «Краснодар», который опустился на вторую строчку. Правда, в заключительном матче подопечные Сергея Семака потерпели поражение — минимально уступили «Динамо» (0:1) в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Кубковая игра против «Динамо» стала для «Зенита» первой за долгое время, в которой петербуржцы не смогли отличиться. До этого они забивали в 12 матчах подряд во всех турнирах. При этом в пяти из шести предыдущих встреч в РПЛ сине-бело-голубые поражали ворота соперников как минимум два раза. Кроме того, на этом отрезке «Зенит» надежно действовал в обороне и пропустил лишь три гола.
«Локомотив» — «Зенит»: статистика личных встреч
В целом «Локомотив» является довольно удобным соперником для «Зенита». В пяти предыдущих очных встречах петербуржцы одержали три победы при одной ничьей и одном поражении. В прошлом чемпионате России оба матча завершились в пользу сине-бело-голубых (5:0 и 2:1). Однако в первом очном противостоянии в этом сезоне выиграли железнодорожники (2:1).
Прогноз Карена Адамяна на матч «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря
«Есть ощущение, что поражение от «Динамо» в FONBET Кубке России только раззадорит «Зенит». Выйдя на первое место в РПЛ, петербуржцы явно не намерены его уступать. Команда Семака постарается взять максимум очков в предстоящем матче с «Локомотивом», который в последнее время много пропускает. Ситуация для хозяев осложняется дисквалификацией Баринова, без которого железнодорожникам будет тяжело в центре поля. Думаю, что «Зенит» воспользуется проблемами соперника и возьмет реванш за поражение в очной встрече первого круга», — считает Адамян.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на победу «Зенита» в предстоящей встрече можно поставить с коэффициентом 2.10.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|10
|3
|3
|33-14
|33
|
2
|Краснодар
|16
|9
|5
|2
|25-13
|32
|
3
|Динамо
|16
|7
|7
|2
|27-21
|28
|
4
|Спартак
|16
|8
|3
|5
|23-22
|27
|
5
|Кр. Советов
|16
|7
|5
|4
|34-24
|26
|
6
|ЦСКА
|16
|6
|7
|3
|29-23
|25
|
7
|Рубин
|16
|7
|4
|5
|16-20
|25
|
8
|Локомотив
|16
|6
|7
|3
|24-22
|25
|
9
|Пари НН
|16
|6
|3
|7
|14-15
|21
|
10
|Ростов
|16
|5
|5
|6
|24-27
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|16
|5
|4
|7
|18-25
|19
|
13
|Оренбург
|16
|3
|5
|8
|17-25
|14
|
14
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
15
|Ахмат
|16
|3
|4
|9
|16-22
|13
|
16
|Сочи
|16
|3
|1
|12
|16-28
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|- : -
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|13
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|13
|1
|4
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|12
|1
|3