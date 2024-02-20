Дортмундская «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отправится на непростой выезд в Эйндховен, где встретится с ПСВ. Игра пройдет 20 февраля на стадионе «Филипс». Арбитр Срджан Йованович из Сербии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры выше оценили хозяев: поставить на победу ПСВ можно с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 44% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.15 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).

При этом аналитики считают «Боруссию» небольшим фаворитом всего противостояния: проход черно-желтых в четвертьфинал доступен за 1.80, квалификация голландцев — за 2.05.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата противостояния отражают небольшое превосходство хозяев:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 в пользу эйндховенцев — за 9.00;

• 1:0 — за 10.0.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.57. Обратный рынок представлен за 2.45.

Комбинированная ставка «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен за 1.95. Альтернативный вариант дали за 1.75.