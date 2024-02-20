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20 февраля, 16:15

ПСВ — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов ПСВ — «Боруссия» 20 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки ПСВ.
Фото Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отправится на непростой выезд в Эйндховен, где встретится с ПСВ. Игра пройдет 20 февраля на стадионе «Филипс». Арбитр Срджан Йованович из Сербии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Лига чемпионов. 1/8 финала
20 февр, 23:00. Philips Stadion (Эйндховен)
ПСВ
1:1
Боруссия Д

Букмекеры выше оценили хозяев: поставить на победу ПСВ можно с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 44% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.15 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).

При этом аналитики считают «Боруссию» небольшим фаворитом всего противостояния: проход черно-желтых в четвертьфинал доступен за 1.80, квалификация голландцев — за 2.05.

Три наиболее ожидаемых аналитиками результата противостояния отражают небольшое превосходство хозяев:

• 1:1 — за 7.50;

• 2:1 в пользу эйндховенцев — за 9.00;

• 1:0 — за 10.0.

Никлас Фюллкруг (&laquo;Боруссия&raquo;). ПСВ — «Боруссия»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 февраля 2024 года

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.

Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.57. Обратный рынок представлен за 2.45.

Комбинированная ставка «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен за 1.95. Альтернативный вариант дали за 1.75.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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