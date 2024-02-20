ПСВ — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Дортмундская «Боруссия» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов отправится на непростой выезд в Эйндховен, где встретится с ПСВ. Игра пройдет 20 февраля на стадионе «Филипс». Арбитр Срджан Йованович из Сербии даст стартовый свисток в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 22.45 мск покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Футбол 1» и онлайн-сервис «Кинопоиск».
Букмекеры выше оценили хозяев: поставить на победу ПСВ можно с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 44% вероятности. Успех гостей предложен с котировкой 3.15 (31%), ничья идет за 3.80 (25%).
При этом аналитики считают «Боруссию» небольшим фаворитом всего противостояния: проход черно-желтых в четвертьфинал доступен за 1.80, квалификация голландцев — за 2.05.
Три наиболее ожидаемых аналитиками результата противостояния отражают небольшое превосходство хозяев:
• 1:1 — за 7.50;
• 2:1 в пользу эйндховенцев — за 9.00;
• 1:0 — за 10.0.
Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.68, ТМ 2.5 — за 2.20.
Вероятность того, что отличатся обе команды, оценена в 1.57. Обратный рынок представлен за 2.45.
Комбинированная ставка «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола доступен за 1.95. Альтернативный вариант дали за 1.75.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5