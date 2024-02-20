Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

20 февраля, 14:15

«Интер» — «Атлетико»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Интер» — «Атлетико» 20 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Диего Симеоне.
Фото Global Look Press

20 февраля «Интер» и «Атлетико» сразятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с румыном Иштваном Ковачем. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» стартует в 22.40 мск.

Лига чемпионов. 1/8 финала
20 февр, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
1:0
Атлетико

Аналитики букмекерских компаний считают, что матч останется за «Интером». Победа команды Симоне Индзаги доступна за 1.77, это приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (28%), успех «Атлетико» — в 5.10 (16%).

На то, что мадридцы увезут из Милана хотя бы ничью (Х2), предложено поставить за 2.07.

В выходные команды провели матчи в чемпионате и в обоих случаях пробили «верх» по голам. Тем не менее ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за крупные 2.18, а ТМ 2.5 — за 1.70.

Условие «обе забьют» можно оформить за 2.05, а «обе забьют — нет» — за 1.78.

Если нерадзурри нанесут больше ударов в створ, чем соперник, сыграет пари за 1.50. Ничья в этом компоненте предложена за 7.30, триумф «матрасников» — за 3.25.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» набрал фантастическую форму, но «Порту» мощно играет дома. На «Драгау» не будет легко даже Сака и Эдегору

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Интера» за 6.00.

Еще перед первым матчем можно выбрать победителя всего противостояния. Проход миланцев в следующий раунд оценен в 1.60, мадридцев — в 2.35.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
0
Читайте также
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Хуснутдинов продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ПСВ — «Боруссия»: прогноз на матч Лиги чемпионов 20 февраля 2024 года

ПСВ — «Боруссия»: где смотреть матч Лиги чемпионов 20 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости