20 февраля «Интер» и «Атлетико» сразятся в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 23.00 по московскому времени. Обслужит ее бригада арбитров во главе с румыном Иштваном Ковачем. Прямая трансляция на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» стартует в 22.40 мск.

Аналитики букмекерских компаний считают, что матч останется за «Интером». Победа команды Симоне Индзаги доступна за 1.77, это приблизительно 56% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.60 (28%), успех «Атлетико» — в 5.10 (16%).

На то, что мадридцы увезут из Милана хотя бы ничью (Х2), предложено поставить за 2.07.

В выходные команды провели матчи в чемпионате и в обоих случаях пробили «верх» по голам. Тем не менее ТБ 2.5 в предстоящей встрече идет за крупные 2.18, а ТМ 2.5 — за 1.70.

Условие «обе забьют» можно оформить за 2.05, а «обе забьют — нет» — за 1.78.

Если нерадзурри нанесут больше ударов в створ, чем соперник, сыграет пари за 1.50. Ничья в этом компоненте предложена за 7.30, триумф «матрасников» — за 3.25.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — 1:0 в пользу «Интера» за 6.00.

Еще перед первым матчем можно выбрать победителя всего противостояния. Проход миланцев в следующий раунд оценен в 1.60, мадридцев — в 2.35.