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21 февраля, 10:15

«Наполи» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2024 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Наполи» — «Барселона» 21 февраля 2024 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Хвича Кварацхелия («Наполи»).
Фото Global Look Press

21 февраля в первой 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся «Наполи» и «Барселона». Поединок состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru, эфир стартует в 22.55 мск. Команды рассудит немецкий рефери Феликс Цвайер.

Лига чемпионов. 1/8 финала
21 февр, 23:00. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
1:1
Барселона

Эксперты отдали небольшое предпочтение гостям: взять триумф «Барсы» можно с коэффициентом 2.52, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.76 (37%), на ничью предложена котировка 3.50 (27%).

Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех «Наполи» дали 2.56, проход каталонцев оценен в 1.51.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен забитыми мячами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики представили коэффициент 6.44.

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Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Барселона»

«Наполи» великолепно выступает в Лиге чемпионов дома. На «Диего Армандо Марадона» Хвича и компания не уступили в 15 из 16 встреч, из которых 10 завершили победами. При этом в шести из восьми прошлых поединков в главном клубном евротурнире неаполитанцы забили минимум два мяча.

«Барса», напротив, плоха в ЛЧ на выезде. Парни Хави проиграли в пяти визитах к соперникам из семи. К тому же блауграна — самая пропускающая (34) команда верхней половины таблицы ла лиги.

Оба коллектива проходят через кризис, но при родных фанатах у «Неаполя» больше шансов не уступить, чем у «Барсы».

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.57.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Наполи
1
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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Бенхамин Гарре

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