«Наполи» — «Барселона»: прогноз на матч Лиги чемпионов 21 февраля 2024 года
21 февраля в первой 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся «Наполи» и «Барселона». Поединок состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru, эфир стартует в 22.55 мск. Команды рассудит немецкий рефери Феликс Цвайер.
Эксперты отдали небольшое предпочтение гостям: взять триумф «Барсы» можно с коэффициентом 2.52, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.76 (37%), на ничью предложена котировка 3.50 (27%).
Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех «Наполи» дали 2.56, проход каталонцев оценен в 1.51.
Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.
Обмен забитыми мячами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.
Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики представили коэффициент 6.44.
Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Барселона»
«Наполи» великолепно выступает в Лиге чемпионов дома. На «Диего Армандо Марадона» Хвича и компания не уступили в 15 из 16 встреч, из которых 10 завершили победами. При этом в шести из восьми прошлых поединков в главном клубном евротурнире неаполитанцы забили минимум два мяча.
«Барса», напротив, плоха в ЛЧ на выезде. Парни Хави проиграли в пяти визитах к соперникам из семи. К тому же блауграна — самая пропускающая (34) команда верхней половины таблицы ла лиги.
Оба коллектива проходят через кризис, но при родных фанатах у «Неаполя» больше шансов не уступить, чем у «Барсы».
Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.57.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5