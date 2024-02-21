21 февраля в первой 1/8 финала Лиги чемпионов сойдутся «Наполи» и «Барселона». Поединок состоится в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и начнется в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 2», а также сайт matchtv.ru, эфир стартует в 22.55 мск. Команды рассудит немецкий рефери Феликс Цвайер.

Эксперты отдали небольшое предпочтение гостям: взять триумф «Барсы» можно с коэффициентом 2.52, что составляет около 38% вероятности. Выигрыш гостей доступен за 2.76 (37%), на ничью предложена котировка 3.50 (27%).

Знаете, кто пробьется в четвертьфинал? Тогда поставьте на исход двухматчевого противостояния. На успех «Наполи» дали 2.56, проход каталонцев оценен в 1.51.

Тотал больше 2.5 гола доступен за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.07.

Обмен забитыми мячами идет за 1.61, обратный рынок — за 2.30.

Самый вероятный счет — 1:1. На этот итог аналитики представили коэффициент 6.44.

Прогноз и ставка на матч «Наполи» — «Барселона»

«Наполи» великолепно выступает в Лиге чемпионов дома. На «Диего Армандо Марадона» Хвича и компания не уступили в 15 из 16 встреч, из которых 10 завершили победами. При этом в шести из восьми прошлых поединков в главном клубном евротурнире неаполитанцы забили минимум два мяча.

«Барса», напротив, плоха в ЛЧ на выезде. Парни Хави проиграли в пяти визитах к соперникам из семи. К тому же блауграна — самая пропускающая (34) команда верхней половины таблицы ла лиги.

Оба коллектива проходят через кризис, но при родных фанатах у «Неаполя» больше шансов не уступить, чем у «Барсы».

Рекомендуемая ставка: 1Х за 1.57.