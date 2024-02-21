21 февраля «Порту» и «Арсенал» сыграют в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча на арене «Эштадиу до Драгау» стартует в 23.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1» с 22.55 мск. Команды рассудит арбитр Сердар Гезюбююк из Нидерландов.

Букмекеры назвали «Арсенал» фаворитом. Победу гостей можно взять с котировкой 1.68, вероятность этого результата — около 58%. «Мирный» исход оценен за 3.79 (25%), успех «Порту» — за 5.32 (17%).

Вы можете сыграть на выход одной из команд в четвертьфинал уже сейчас. Триумф «драконов» по итогам двух встреч дали за 5.52, а их соперников — за 1.15.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 2.00, ТМ 2.5 — за 1.80. Обмен голами идет за 1.99, обратный рынок доступен по 1.81.

Наиболее вероятный счет — 1:0 в пользу гостей. Аналитики представили на него коэффициент 6.58.

Прогноз и ставка на матч «Порту» — «Арсенал»

«Драконы» потеряли баланс даже на внутренней арене: не забили аутсайдеру «Риу Аве» (0:0) и проиграли середняку «Ароке» (2:3). На чемпионство в Португалии Пепе и компания уже не претендуют. А лидеры коллектива лишь недавно вернулись после изматывающих Кубков Азии и Африки.

«Арсенал», наоборот, разобрался с кризисом и выносит в АПЛ всех подряд: после победы над «Ливерпулем» (3:1) «канониры» настреляли шесть безответных мячей «Вест Хэму» и пять — «Бернли», а до этого от лондонцев столько же получил «Кристал Пэлас». Ждем результативного триумфа английского клуба.

Рекомендуемая ставка: П2 и ТБ 2.5 за 2.60.