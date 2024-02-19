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«Металлург» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ 19 февраля 2024 года

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 19 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки «Металлурга».
Фото Телеграм-канал «Металлурга»., Telegram

19 февраля в регулярном чемпионате КХЛ схлестнутся одни из лидеров Восточной конференции — «Металлург» и «Ак Барс». Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

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Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Магнитки» в основное время можно за 2.30, это примерно 42% вероятности. Победа казанцев идет за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.90 (25%).

Выигрыш «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, эту опцию на «Ак Барс» дали за 2.10.

Также предложены разновидности ставок на триумф любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Комбинированный рынок на непоражение «Магнитки» и тотал больше 4.5 гола идет за 2.70, обратный вариант — за 1.40.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Ак Барс»

Команды встретятся уже в четвертый раз за сезон, и до этого их противостояние не отличалось высокой результативностью. Самая яркая разборка закончилась победой «Металлурга» (4:1), еще в двух играх оформили по три шайбы на двоих. Причем никогда в этих матчах не забивали как минимум дважды сразу оба соперника. «Металлург» вообще испытывает проблемы с реализацией — за два последних поединка регулярного чемпионата вымучил один результативный бросок.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют больше 1.5 шайбы — нет» за 1.85.

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«Бохум» — «Бавария»: прогноз на матч бундеслиги 18 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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