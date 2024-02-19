19 февраля в регулярном чемпионате КХЛ схлестнутся одни из лидеров Восточной конференции — «Металлург» и «Ак Барс». Игра пройдет в Магнитогорске на «Арене Металлург» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.50 мск покажут телеканалы «Матч ТВ» и KHL Prime, а также онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры отдали предпочтение хозяевам: поставить на успех «Магнитки» в основное время можно за 2.30, это примерно 42% вероятности. Победа казанцев идет за 2.90 (33%), котировка на ничью — 3.90 (25%).

Выигрыш «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов доступен за 1.75, эту опцию на «Ак Барс» дали за 2.10.

Также предложены разновидности ставок на триумф любой из команд с учетом форы:

• Ф1(0) — за 1.70, Ф2(0) — за 2.15;

• Ф1(-1) — за 2.85, Ф2(+1) — за 1.40.

Тотал больше 4.5 шайбы можно взять за 1.85, ТМ 4.5 — за 1.95.

Комбинированный рынок на непоражение «Магнитки» и тотал больше 4.5 гола идет за 2.70, обратный вариант — за 1.40.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — «Ак Барс»

Команды встретятся уже в четвертый раз за сезон, и до этого их противостояние не отличалось высокой результативностью. Самая яркая разборка закончилась победой «Металлурга» (4:1), еще в двух играх оформили по три шайбы на двоих. Причем никогда в этих матчах не забивали как минимум дважды сразу оба соперника. «Металлург» вообще испытывает проблемы с реализацией — за два последних поединка регулярного чемпионата вымучил один результативный бросок.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют больше 1.5 шайбы — нет» за 1.85.