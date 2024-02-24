«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля 2024 года
«Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ примет «Борнмут» из нижней половины турнирной таблицы. Игра пройдет 24 февраля на стадионе «Этихад» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают чемпионат Англии.
Букмекеры отдали предпочтение «горожанам»: поставить на них можно с коэффициентом 1.44, вероятность — примерно 68%. Успех «вишен» предложен с котировкой 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Даже ничья идет за немного меньшие 5.20 (18%).
Последние 14 встреч команд завершились в пользу «Ман Сити»: вероятность того, что «Борнмут» остановит эту серию и наконец не проиграет, оценена в 2.91.
Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты противостояния отражают превосходство хозяев:
• 2:0 — за 7.40;
• 2:1 — за 7.60;
• 1:0 и 1:1 — за 8.80.
Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.68.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.66, обратный рынок идет за 2.18.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут»
«Горожане» имеют подавляющее преимущество в личных встречах: за 18 матчей оформили 17 побед и лишь раз сыграли вничью. Сейчас их успешная серия составляет 14 поединков. В трех последних очных играх «Ман Сити» забил оппоненту минимум четыре мяча, а в этом сезоне в принципе имеет неплохую результативность — в среднем за 90 минут оформил 2,32 гола в АПЛ. «Борнмут» же не отличается надежной обороной: больше «вишен» (46) в чемпионате пропустили только команды из зоны вылета — «Лутон» (51), «Бернли» (55) и «Шеффилд» (65).
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.22.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5