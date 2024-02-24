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24 февраля, 10:15

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 24 февраля 2024 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут» 24 февраля 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Эрлинг Холанн («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ примет «Борнмут» из нижней половины турнирной таблицы. Игра пройдет 24 февраля на стадионе «Этихад» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур
24 февр, 20:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:1
Манчестер Сити

Букмекеры отдали предпочтение «горожанам»: поставить на них можно с коэффициентом 1.44, вероятность — примерно 68%. Успех «вишен» предложен с котировкой 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Даже ничья идет за немного меньшие 5.20 (18%).

Последние 14 встреч команд завершились в пользу «Ман Сити»: вероятность того, что «Борнмут» остановит эту серию и наконец не проиграет, оценена в 2.91.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты противостояния отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 и 1:1 — за 8.80.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.66, обратный рынок идет за 2.18.

Томас Тухель (&laquo;Бавария&raquo;). Летом Тухель уйдет из «Баварии». Суббота — последний шанс обыграть «Лейпциг», с которым Томас не справился четыре раза подряд

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут»

«Горожане» имеют подавляющее преимущество в личных встречах: за 18 матчей оформили 17 побед и лишь раз сыграли вничью. Сейчас их успешная серия составляет 14 поединков. В трех последних очных играх «Ман Сити» забил оппоненту минимум четыре мяча, а в этом сезоне в принципе имеет неплохую результативность — в среднем за 90 минут оформил 2,32 гола в АПЛ. «Борнмут» же не отличается надежной обороной: больше «вишен» (46) в чемпионате пропустили только команды из зоны вылета — «Лутон» (51), «Бернли» (55) и «Шеффилд» (65).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.22.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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 8
П
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Спартак

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Локомотив

 6
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Александр Соболев

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Оренбург

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Виктор Мелехин

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