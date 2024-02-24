«Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ примет «Борнмут» из нижней половины турнирной таблицы. Игра пройдет 24 февраля на стадионе «Этихад» и начнется в 20.30 по московскому времени. Главный арбитр — Джарред Джиллетт. В России легально не показывают чемпионат Англии.

Букмекеры отдали предпочтение «горожанам»: поставить на них можно с коэффициентом 1.44, вероятность — примерно 68%. Успех «вишен» предложен с котировкой 6.60 (14%) — это наименее возможный исход поединка. Даже ничья идет за немного меньшие 5.20 (18%).

Последние 14 встреч команд завершились в пользу «Ман Сити»: вероятность того, что «Борнмут» остановит эту серию и наконец не проиграет, оценена в 2.91.

Наиболее вероятные, по мнению экспертов, результаты противостояния отражают превосходство хозяев:

• 2:0 — за 7.40;

• 2:1 — за 7.60;

• 1:0 и 1:1 — за 8.80.

Тотал больше 3.5 гола можно взять за 2.15, ТМ 3.5 — за 1.68.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.66, обратный рынок идет за 2.18.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Борнмут»

«Горожане» имеют подавляющее преимущество в личных встречах: за 18 матчей оформили 17 побед и лишь раз сыграли вничью. Сейчас их успешная серия составляет 14 поединков. В трех последних очных играх «Ман Сити» забил оппоненту минимум четыре мяча, а в этом сезоне в принципе имеет неплохую результативность — в среднем за 90 минут оформил 2,32 гола в АПЛ. «Борнмут» же не отличается надежной обороной: больше «вишен» (46) в чемпионате пропустили только команды из зоны вылета — «Лутон» (51), «Бернли» (55) и «Шеффилд» (65).

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (2.5) за 2.22.