24 февраля «Барселона» сыграет с «Хетафе». Встреча 26-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра Алехандро Муньиса прозвучит в 18.15 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

По мнению букмекеров, каталонцы легко заберут три очка: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.44, что составляет около 66% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 7.19 (14%). Ничью предложили с котировкой 4.99 (20%).

В первом круге «Хетафе» не уступил «Барсе» дома (0:0). Опция X2 доступна за 2.95.

Эксперты не сомневаются, что разборка на «Олимпик Льюис Компанис» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.84. Обратный рынок дали за 1.96.

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Хетафе»

Поединок каталонцев и темно-синих — почти стопроцентная гарантия низкой результативности. В четырех предыдущих разборках влетел только один мяч — в прошлом сезоне сине-гранатовые победили дома с минимальным счетом (1:0). Вряд ли тенденция прервется в ближайшие выходные: «Барса» вернулась с изматывающего выезда против «Наполи» в первой 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Хетафе» осторожный характер встречи подходит как никому другому.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.03 (если будет ровно три гола, случится возврат).