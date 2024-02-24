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24 февраля, 06:15

«Барселона» — «Хетафе»: прогноз на матч ла лиги 24 февраля 2024 года

Прогноз на матч ла лиги «Барселона» — «Хетафе» 24 февраля 2024 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).
Фото Global Look Press

24 февраля «Барселона» сыграет с «Хетафе». Встреча 26-го тура чемпионата Испании пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток арбитра Алехандро Муньиса прозвучит в 18.15 по московскому времени. Онлайн-платформа «Okko Спорт» покажет поединок в прямом эфире.

Испания. Ла Лига. 26-й тур
24 февр, 18:15. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
4:0
Хетафе

По мнению букмекеров, каталонцы легко заберут три очка: поставить на парней Хави можно с коэффициентом 1.44, что составляет около 66% вероятности. Выигрыш гостей оценили в 7.19 (14%). Ничью предложили с котировкой 4.99 (20%).

В первом круге «Хетафе» не уступил «Барсе» дома (0:0). Опция X2 доступна за 2.95.

Эксперты не сомневаются, что разборка на «Олимпик Льюис Компанис» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.61, ТМ 2.5 — за 2.30.

Если допускаете, что соперники обменяются голами, то вас ждет опция «обе забьют» за 1.84. Обратный рынок дали за 1.96.

Винисиус Жуниор (&laquo;Реал&raquo;). «Реал» летит к чемпионству, несмотря на катастрофу с составом. Но игра с «Севильей» получится аккуратной

Прогноз и ставка на матч «Барселона» — «Хетафе»

Поединок каталонцев и темно-синих — почти стопроцентная гарантия низкой результативности. В четырех предыдущих разборках влетел только один мяч — в прошлом сезоне сине-гранатовые победили дома с минимальным счетом (1:0). Вряд ли тенденция прервется в ближайшие выходные: «Барса» вернулась с изматывающего выезда против «Наполи» в первой 1/8 финала Лиги чемпионов, а «Хетафе» осторожный характер встречи подходит как никому другому.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3 за 2.03 (если будет ровно три гола, случится возврат).

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Хетафе
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
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 - : -
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