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«Краснодар» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 10 декабря 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА 10 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Ильзат Ахметов.
Фото Официальный телеграм-канал «Краснодара».

10 декабря в 18-м туре чемпионата России состоится матч между претендентами на титул — «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 19:45. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
ЦСКА

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Краснодар». Победа хозяев поля предложена за 2.26, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.55 (24%), успех ЦСКА — за 3.16 (32%).

Армейцы не уступили «быкам» в пяти из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 доступен за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Если в матче случится обмен голами, сыграет коэффициент 1.79. Если этого не произойдет, тогда условие «обе забьют — нет» пройдет за 2.02.

Считаете, что гости превзойдут хозяев по точности ударов? Такой исход оценен в 2.60.

&laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. Матч «Зенит» — «Краснодар» стал самым популярным событием РПЛ в ноябре, а дерби «Локомотива» и «Спартака» — самым прибыльным

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» до весны потерял из-за дисквалификации Джона Кордобу, но в команде есть кому забивать и без него. В предыдущем туре южане одолели «Оренбург» (2:1), одержав пятую подряд домашнюю победу. Таким образом, «быки» забили на родном стадионе в 11-м матче подряд с начала сезона.

При этом в обороне у команды не все ладится. «Краснодар» пропустил в восьми предыдущих встречах, в том числе от ЦСКА. Учитывая, что у армейцев есть серьезные резервы в атаке, они, как и хозяева, наверняка сумеют отличиться.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

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Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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«Зенит» — «Нижний Новгород»: где смотреть матч РПЛ 9 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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