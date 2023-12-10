10 декабря в 18-м туре чемпионата России состоится матч между претендентами на титул — «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-сервисе «Кинопоиск». Эфир стартует в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Карасев.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают фаворитом «Краснодар». Победа хозяев поля предложена за 2.26, что примерно 44% вероятности исхода. Ничья идет за 3.55 (24%), успех ЦСКА — за 3.16 (32%).

Армейцы не уступили «быкам» в пяти из шести предыдущих встреч. Вариант Х2 доступен за 1.69.

Тотал больше 2.5 мяча можно оформить за 1.97, ТМ 2.5 — за 1.86.

Если в матче случится обмен голами, сыграет коэффициент 1.79. Если этого не произойдет, тогда условие «обе забьют — нет» пройдет за 2.02.

Считаете, что гости превзойдут хозяев по точности ударов? Такой исход оценен в 2.60.

Прогноз и ставка на матч «Краснодар» — ЦСКА

«Краснодар» до весны потерял из-за дисквалификации Джона Кордобу, но в команде есть кому забивать и без него. В предыдущем туре южане одолели «Оренбург» (2:1), одержав пятую подряд домашнюю победу. Таким образом, «быки» забили на родном стадионе в 11-м матче подряд с начала сезона.

При этом в обороне у команды не все ладится. «Краснодар» пропустил в восьми предыдущих встречах, в том числе от ЦСКА. Учитывая, что у армейцев есть серьезные резервы в атаке, они, как и хозяева, наверняка сумеют отличиться.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.79.

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