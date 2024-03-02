2 марта ЦСКА проведет первый матч в весенней части чемпионата России — сойдется с «Оренбургом» в 19-м туре. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на армейцев можно с коэффициентом 1.52, что примерно 64% вероятности. Выигрыш подопечных Давида Деограсии предложен за 6.20 (15%), даже ничья идет с меньшей котировкой 4.50 (21%).

В первом круге команды не выявили победителя: вероятность того, что «Оренбург» не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.61.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают серьезное превосходство москвичей:

• 2:0 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.85, обратный вариант доступен с котировкой 1.96.

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург»

«Оренбург» — удобный соперник для армейцев. Команды провели 11 официальных матчей, в которых армейцы восемь раз победили и проиграли лишь однажды. В этом сезоне оппоненты пересеклись уже трижды — в Кубке ЦСКА дважды без проблем выиграл с сокрушительным общим счетом 9:1, но в чемпионате допустил ничью. В предстоящем матче москвичи вновь кажутся фаворитами: гости не побеждали в РПЛ с 10-го тура (30 сентября) и вряд ли серьезно преобразились за зимнюю паузу.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.81.