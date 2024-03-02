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2 марта, 06:15

ЦСКА — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 2 марта 2024 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург» 2 марта 2024 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Федор Чалов (ЦСКА).
Фото Телеграм-канал ЦСКА, Telegram

2 марта ЦСКА проведет первый матч в весенней части чемпионата России — сойдется с «Оренбургом» в 19-м туре. Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется в 14.00 по московскому времени. Главный арбитр — Сергей Иванов. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал «Матч! Премьер» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
02 мар, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Оренбург

Букмекеры считают хозяев серьезными фаворитами: поставить на армейцев можно с коэффициентом 1.52, что примерно 64% вероятности. Выигрыш подопечных Давида Деограсии предложен за 6.20 (15%), даже ничья идет с меньшей котировкой 4.50 (21%).

В первом круге команды не выявили победителя: вероятность того, что «Оренбург» не уступит и в предстоящей встрече, оценена в 2.61.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата поединка отражают серьезное превосходство москвичей:

• 2:0 — за 6.40;

• 1:0 — за 6.60;

• 1:1 — за 7.20.

Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.71, ТМ 2.5 — за 2.10.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 1.85, обратный вариант доступен с котировкой 1.96.

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Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Оренбург»

«Оренбург» — удобный соперник для армейцев. Команды провели 11 официальных матчей, в которых армейцы восемь раз победили и проиграли лишь однажды. В этом сезоне оппоненты пересеклись уже трижды — в Кубке ЦСКА дважды без проблем выиграл с сокрушительным общим счетом 9:1, но в чемпионате допустил ничью. В предстоящем матче москвичи вновь кажутся фаворитами: гости не побеждали в РПЛ с 10-го тура (30 сентября) и вряд ли серьезно преобразились за зимнюю паузу.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1) за 1.81.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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