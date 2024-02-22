22 февраля «Карабах» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграет с «Брагой». Игра пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток арбитра из Болгарии Георги Кабакова прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция в 20.30 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Первая встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Карабаха».

Букмекеры считают «Брагу» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.70 (24%), успех «Карабаха» — в 2.90 (34%).

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку на 1Х за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Либо присмотритесь к ТБ 3.5 за 2.55 — в первой встрече соперники легко пробили «верх».

Обмен голами доступен за 1.57, вариант «обе забьют — нет» — за 2.45.

На то, что команды подадут на двоих 10 и более угловых, коэффициент — 1.90. На девять и меньше — 1.80.

Проход азербайджанцев в следующий раунд оценен невысокими 1.14, португальцев — 5.80.

Прогноз и ставка на матч «Карабах» — «Брага»

Для того чтобы обеспечить себе хотя бы дополнительное время, «Браге» необходимо забить два мяча и не пропустить. Но учитывая, что у португальской команды не все в порядке при игре в обороне, закладываться нужно на еще большее количество голов.

Обычно в двухраундовом противостоянии самым горячим получается второй тайм ответных матчей, когда соперники забывают про центр поля и несутся вперед. Эта игра вряд ли станет исключением.

Рекомендуемая ставка: ТБ 1.5 во втором тайме за 1.80.