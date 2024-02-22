22 февраля во Франции состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Ренн» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет на арене «Роазон Парк» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 20.30 мск. Главным арбитром назначен Жоау Педру Пеньейру. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

Аналитики букмекерских компаний считают «Милан» небольшим фаворитом игры. На победу россонери в основное время предложено поставить за 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.50 (26%), успех «Ренна» — за 2.75 (36%).

Условие, при котором французы не уступят в ответной игре (1Х), доступно за 1.48.

Проход «Милана» в следующий раунд котируется за минимальные 1.03, а вот триумф «Ренна» — за огромные 17.0.

Тотал больше 2.5 мяча и ТБ 2.5 оценены одинаковыми 1.90. При этом вариант «обе забьют» идет за 1.70, а «обе забьют — нет» — за 2.18.

Если верите, что результат первой игры повторится, тогда поставьте на «победу «Милана» и ТБ 2.5» за 3.90.

Прогноз и ставка на матч «Ренн» — «Милан»

«Милан» победил 3:0 в первом матче и почти гарантировал себе участие в 1/8 финала. Предположить, что «Ренн» сумеет крупно обыграть россонери даже на своем поле, невозможно. При этом у французов есть шанс как минимум не проиграть, потому что Пиоли наверняка применит ротацию и придержит лидеров — в выходные красно-черным предстоит сыграть с преследователем в серии А — «Аталантой».

Надо также отметить, что команда Жюльена Стефана сильна дома: в этом сезоне она проиграла на своем поле четыре раза, но только топ-клубам: «Монако», «ПСЖ», «Лиону» (все еще опасен) и «Вильярреалу». Но с немотивированным «Миланом» хозяева должны совладать.

Рекомендуемая ставка: «Ренн» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.