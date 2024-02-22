«Ренн» — «Милан»: прогноз на матч Лиги Европы 22 февраля 2024 года
22 февраля во Франции состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Ренн» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет на арене «Роазон Парк» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 20.30 мск. Главным арбитром назначен Жоау Педру Пеньейру. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.
Аналитики букмекерских компаний считают «Милан» небольшим фаворитом игры. На победу россонери в основное время предложено поставить за 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.50 (26%), успех «Ренна» — за 2.75 (36%).
Условие, при котором французы не уступят в ответной игре (1Х), доступно за 1.48.
Проход «Милана» в следующий раунд котируется за минимальные 1.03, а вот триумф «Ренна» — за огромные 17.0.
Тотал больше 2.5 мяча и ТБ 2.5 оценены одинаковыми 1.90. При этом вариант «обе забьют» идет за 1.70, а «обе забьют — нет» — за 2.18.
Если верите, что результат первой игры повторится, тогда поставьте на «победу «Милана» и ТБ 2.5» за 3.90.
Прогноз и ставка на матч «Ренн» — «Милан»
«Милан» победил 3:0 в первом матче и почти гарантировал себе участие в 1/8 финала. Предположить, что «Ренн» сумеет крупно обыграть россонери даже на своем поле, невозможно. При этом у французов есть шанс как минимум не проиграть, потому что Пиоли наверняка применит ротацию и придержит лидеров — в выходные красно-черным предстоит сыграть с преследователем в серии А — «Аталантой».
Надо также отметить, что команда Жюльена Стефана сильна дома: в этом сезоне она проиграла на своем поле четыре раза, но только топ-клубам: «Монако», «ПСЖ», «Лиону» (все еще опасен) и «Вильярреалу». Но с немотивированным «Миланом» хозяева должны совладать.
Рекомендуемая ставка: «Ренн» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|1.03
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|16:30
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|19:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|19:30
|
Зенит – Спартак
|- : -
|3.03
|14:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|3.03
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|3.03
|19:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5