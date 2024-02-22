Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

22 февраля, 10:15

«Ренн» — «Милан»: прогноз на матч Лиги Европы 22 февраля 2024 года

Прогноз на матч Лиги Европы «Ренн» — «Милан» 22 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рафаэл Леао.
Фото Getty Images

22 февраля во Франции состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы, в котором «Ренн» сыграет с «Миланом». Встреча пройдет на арене «Роазон Парк» и начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире игра будет показана на телеканале «Матч ТВ» и на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 20.30 мск. Главным арбитром назначен Жоау Педру Пеньейру. Первая встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянского клуба.

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
3:2
Милан

Аналитики букмекерских компаний считают «Милан» небольшим фаворитом игры. На победу россонери в основное время предложено поставить за 2.65, что примерно 38% вероятности исхода. Ничья котируется за 3.50 (26%), успех «Ренна» — за 2.75 (36%).

Условие, при котором французы не уступят в ответной игре (1Х), доступно за 1.48.

Проход «Милана» в следующий раунд котируется за минимальные 1.03, а вот триумф «Ренна» — за огромные 17.0.

Тотал больше 2.5 мяча и ТБ 2.5 оценены одинаковыми 1.90. При этом вариант «обе забьют» идет за 1.70, а «обе забьют — нет» — за 2.18.

Если верите, что результат первой игры повторится, тогда поставьте на «победу «Милана» и ТБ 2.5» за 3.90.

Андрей Лунев. «Карабах» в шаге от сенсации плей-офф ЛЕ и лучшего результата в еврокубках. Судьба азербайджанского клуба — в перчатках Лунева

Прогноз и ставка на матч «Ренн» — «Милан»

«Милан» победил 3:0 в первом матче и почти гарантировал себе участие в 1/8 финала. Предположить, что «Ренн» сумеет крупно обыграть россонери даже на своем поле, невозможно. При этом у французов есть шанс как минимум не проиграть, потому что Пиоли наверняка применит ротацию и придержит лидеров — в выходные красно-черным предстоит сыграть с преследователем в серии А — «Аталантой».

Надо также отметить, что команда Жюльена Стефана сильна дома: в этом сезоне она проиграла на своем поле четыре раза, но только топ-клубам: «Монако», «ПСЖ», «Лиону» (все еще опасен) и «Вильярреалу». Но с немотивированным «Миланом» хозяева должны совладать.

Рекомендуемая ставка: «Ренн» не проиграет и ТБ 1.5 за 1.90.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Милан
ФК Ренн
0
Читайте также
Умерла актриса Дарья Гончарова
Мумию мужчины нашли в Санкт-Петербурге после прорыва трубы в жилом доме
Bild описал четыре фазы «нападения» России на НАТО
В МОК заявили об отсутствии новых требований по допуску россиян к ОИ-2024
Популярное видео
Хуснутдинов продолжит карьеру в системе «Миннесоты»
Лучший вратарь КХЛ: интервью Александра Самонова
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Как «Магнитка» готовится к плей-офф КХЛ?
Анонс первого раунда: Ротенберг vs Ларионов, Никитин vs Федоров
«Ванкувер» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Определились все пары Кубка Гагарина-2024
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
Московское «Динамо» — лучший клуб регулярного чемпионата КХЛ
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Севилья»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Атлетик»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
Гусев превзошел рекорд Мозякина по очкам
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Альмерия» — «Атлетико»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Хетафе»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

FONBET вводит самый большой бездепозитный фрибет новым пользователям

«Карабах» — «Брага»: прогноз на матч Лиги Европы 22 февраля 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости