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22 февраля, 17:15

«Карабах» — «Брага»: где смотреть матч Лиги Европы 22 февраля 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Карабах» — «Брага» 22 февраля 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Брага» против «Карабаха».
Фото Global Look Press

22 февраля «Карабах» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграет с «Брагой». Игра пройдет на стадионе имени Тофика Бахрамова, стартовый свисток арбитра из Болгарии Георги Кабакова прозвучит в 20.45 по московскому времени. Прямая трансляция в 20.30 мск будет доступна на сайте matchtv.ru, на телеканале «Матч! Футбол 3» и на онлайн-платформе «Кинопоиск». Первая встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Карабаха».

Лига Европы. 1/16 финала
22 февр, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:3
Брага

Букмекеры считают «Брагу» фаворитом встречи. На победу гостей в основное время можно поставить с коэффициентом 2.40, что приблизительно 42% вероятности исхода. Ничья оценена в 3.70 (24%), успех «Карабаха» — в 2.90 (34%).

Если считаете, что хозяева не уступят, оформите ставку на 1Х за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.70, ТМ 2.5 — за 2.17. Либо присмотритесь к ТБ 3.5 за 2.55 — в первой встрече соперники легко пробили «верх».

Обмен голами доступен за 1.57, вариант «обе забьют — нет» — за 2.45.

Томас Тухель (&laquo;Бавария&raquo;). Летом Тухель уйдет из «Баварии». Суббота — последний шанс обыграть «Лейпциг», с которым Томас не справился четыре раза подряд

На то, что команды подадут на двоих 10 и более угловых, коэффициент — 1.90. На девять и меньше — 1.80.

Проход азербайджанцев в следующий раунд оценен невысокими 1.14, португальцев — 5.80.

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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