Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Милан» 1 марта 2024 года

1 марта в стартовом матче 27-го тура серии А «Лацио» примет на своем поле «Милан». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по свистку арбитра Марко ди Белло. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции намечен на 22.40 мск.

Аналитики букмекерских компаний назвали фаворитом «Милан», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.25. Вероятность этого результата — примерно 43%. Ничья котируется за 3.40 (29%), успех «Лацио» — за 3.60 (28%).

Если римляне не уступят, сыграет пари за 1.65. Правда, из пяти предыдущих очных матчей в чемпионате только один завершился для «Лацио» набранными очками.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.75.

Обмен результативными ударами можно оформить за 1.85, противоположный исход — за 1.97.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так: