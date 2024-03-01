Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

1 марта, 18:15

«Лацио» — «Милан»: где смотреть матч серии А 1 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Лацио» — «Милан» 1 марта 2024 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Чиро Иммобиле.
Фото Global Look Press

1 марта в стартовом матче 27-го тура серии А «Лацио» примет на своем поле «Милан». Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме и начнется в 22.45 по свистку арбитра Марко ди Белло. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1», а также онлайн-платформа «Кинопоиск». Старт трансляции намечен на 22.40 мск.

Италия. Серия А. 27-й тур
01 мар, 22:45. Olimpico (Рим)
Лацио
0:1
Милан

Аналитики букмекерских компаний назвали фаворитом «Милан», на победу которого можно поставить с коэффициентом 2.25. Вероятность этого результата — примерно 43%. Ничья котируется за 3.40 (29%), успех «Лацио» — за 3.60 (28%).

Если римляне не уступят, сыграет пари за 1.65. Правда, из пяти предыдущих очных матчей в чемпионате только один завершился для «Лацио» набранными очками.

Тотал больше 2.5 гола предложен за 2.12, ТМ 2.5 — за 1.75.

Обмен результативными ударами можно оформить за 1.85, противоположный исход — за 1.97.

Матео Кассьерра и&nbsp;Даниил Денисов. «Не вижу шансов у «Спартака» против «Зенита» в Питере». Прогноз Уткина на главный матч тура РПЛ

Три наиболее вероятных точных счета выглядят вот так:

  • 1:1 — 7.00;

  • 1:0 в пользу «Милана» — 7.50;

  • 0:0 — за 8.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Лацио
ФК Милан
0
Читайте также
СМИ узнали о десятке прописанных в приюте для бездомных офицеров СБУ
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Старовойт сообщил о повреждении крыши поликлиники в Курске из-за обломков БПЛА
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
Сразу несколько россиян стали участниками обменов в НХЛ
«Аризона» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Драки в матче «Трактора» и «Салавата Юлаева»
«Колорадо» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» — всё? Чего не хватает «Торпедо»?
«Торпедо» проиграло третий матч серии СКА
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Ак Барс» уступает 0-3 «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф
«Калгари» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Мальорка» — «Жирона»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, 27-й тур чемпионата Испании
«Вашингтон» хочет расстаться с Кузнецовым, скандалы в плей-офф КХЛ
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ростов» — «Крылья Советов»: где смотреть матч РПЛ 1 марта 2024 года онлайн в прямом эфире

ЦСКА — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 2 марта 2024 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости