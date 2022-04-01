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Сегодня, 19:15

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз на матч РПЛ 2 апреля 2022 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Франсуа Комано, «Локомотива».
Фото Getty Images

2 апреля в рамках 23-го тура российской премьер-лиги в московском дерби «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Спартак». Транслировать игру в прямом эфире будет телеканал matchtv.ru, встреча стартует в 19.30 мск.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с котировкой 2.24 (вероятность исхода — 44%), победа «Локомотива» оценена коэффициентом 3.60 (27%), а ничью можно взять за 3.20 (29%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Локомотива» в этой встрече потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Шанс, что красно-зеленые забьют больше двух мячей, оценивается котировкой 8.50.

В то же время вероятность, что «Спартак» отличится меньше двух раз, оценивается коэффициентом 1.29.

На то, что в игре отличатся обе команды, можно поставить с котировкой 1.75.

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Если вдруг вы не верите в результативность встречи, то можете поставить на «сухой» исход с коэффициентом 11.0.

Аналитики считают наиболее вероятным итоговый счет 0:1 — такой исход оценен котировкой 6.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
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Рубин – Химки
 - : -
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
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