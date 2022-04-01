Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 2 апреля 2022 года

2 апреля в рамках 23-го тура российской премьер-лиги в московском дерби «Локомотив» на «РЖД Арене» примет «Спартак». Транслировать игру в прямом эфире будет телеканал matchtv.ru, встреча стартует в 19.30 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Спартак» фаворитом встречи. На победу гостей можно поставить с котировкой 2.24 (вероятность исхода — 44%), победа «Локомотива» оценена коэффициентом 3.60 (27%), а ничью можно взять за 3.20 (29%).

При ставке в 1000 рублей на успех «Локомотива» в этой встрече потенциальная выплата составит 3600 рублей.

Шанс, что красно-зеленые забьют больше двух мячей, оценивается котировкой 8.50.

В то же время вероятность, что «Спартак» отличится меньше двух раз, оценивается коэффициентом 1.29.

На то, что в игре отличатся обе команды, можно поставить с котировкой 1.75.

Если вдруг вы не верите в результативность встречи, то можете поставить на «сухой» исход с коэффициентом 11.0.

Аналитики считают наиболее вероятным итоговый счет 0:1 — такой исход оценен котировкой 6.90.