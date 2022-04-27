В Cоюзе конькобежцев России прокомментировали возможную смену гражданства спортсменами

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сказал, что ничего не знает по поводу возможной смены гражданства российскими спортсменами после отстранения от международных соревнований.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Кравцов Metaratings.ru.

28 февраля МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Позже ISU отстранил представителей России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.