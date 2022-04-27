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Сегодня, 17:14

В Cоюзе конькобежцев России прокомментировали возможную смену гражданства спортсменами

Виктория Кравченко
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Президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов сказал, что ничего не знает по поводу возможной смены гражданства российскими спортсменами после отстранения от международных соревнований.

«Мне об этом ничего не известно», — сказал Кравцов Metaratings.ru.

28 февраля МОК рекомендовал федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях. Позже ISU отстранил представителей России и Белоруссии от соревнований под своей эгидой.

Источник: https://metaratings.ru/news/v-coyuze-konkobezhtsev-rossii-prokommentirovali-vozmozhnuyu-smenu-grazhdanstva-sportsmenami-1254773/
Алексей Кравцов
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