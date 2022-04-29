Трехкратный чемпион мира Юсков завершил карьеру

Трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка мира по конькобежному спорту Денис Юсков решил завершить свою карьеру. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«Да, он решил завершить карьеру», — сказала Барышева ТАСС.

Из-за травмы 32-летний Юсков пропустил олимпийский сезон.

Конькобежец является чемпионом мира 2013, 2015 и 2016 годов на дистанции 1500 м, на этой же дистанции он выиграл Кубок мира в 2016, 2018 и 2019 годах.