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Сегодня, 16:17

Трехкратный чемпион мира Юсков завершил карьеру

Иван Шитик
Корреспондент
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Трехкратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка мира по конькобежному спорту Денис Юсков решил завершить свою карьеру. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«Да, он решил завершить карьеру», — сказала Барышева ТАСС.

Из-за травмы 32-летний Юсков пропустил олимпийский сезон.

Конькобежец является чемпионом мира 2013, 2015 и 2016 годов на дистанции 1500 м, на этой же дистанции он выиграл Кубок мира в 2016, 2018 и 2019 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/14515141
Сборная России по конькобежному спорту
Денис Юсков
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