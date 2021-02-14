Трофимов занял четвертое место на дистанции 1 500 м на чемпионате мира

Россиянин Сергей Трофимов остановился в шаге от попадания на пьедестал на дистанции 1 500 метров на чемпионате мира. Он занял четвертое место.

Лучший результат показал голландец Томас Крол.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

1 500 м

1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,752

2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.44,110

3. Патрик Руст (Голландия) — 1.45,493

4. Сергей Трофимов (Россия) — 1.45,514

11. Даниил Беляев (Россия) — 1.47,547

19. Александр Подольский (Россия) — 1.48,548