Трофимов занял четвертое место на дистанции 1 500 м на чемпионате мира
16:37
Россиянин Сергей Трофимов остановился в шаге от попадания на пьедестал на дистанции 1 500 метров на чемпионате мира. Он занял четвертое место.
Лучший результат показал голландец Томас Крол.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
1 500 м
1. Томас Крол (Голландия) — 1.43,752
2. Кьелд Нейс (Голландия) — 1.44,110
3. Патрик Руст (Голландия) — 1.45,493
4. Сергей Трофимов (Россия) — 1.45,514
11. Даниил Беляев (Россия) — 1.47,547
19. Александр Подольский (Россия) — 1.48,548
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