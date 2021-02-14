Призер чемпионатов мира по конькобежному спорту Евгения Лаленкова призналась, что надеялась завоевать медаль в праздник, так как эта примета ей раньше всегда помогала.

Лаленкова в День святого Валентина стала третьей на чемпионате мира в нидерландском Херенвене на дистанции 1500 метров.

«Надеялась, что День святого Валентина мне поможет. В прошлом году все медали на Кубке мира, Европе выигрывала в какие-то праздники, обычно это были дни рождения моих близких. И тут я надеялась, что, может быть, День Святого Валентина на этот раз мне поможет», — цитирует Лаленкову «РИА Новости».