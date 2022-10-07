Коньки
Новости
Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Конькобежный спорт

7 октября, 13:32

Тренер Кулижникова считает, что конькобежец сохраняет мотивацию для выступлений

Читать «СЭ» в

Дмитрий Дорофеев, тренер многократного чемпиона мира по конькобежному спорту спринтера Павла Кулижникова заявил, что спортсмен сохраняет мотивацию для продолжения выступлений и тренировок.

«У меня с ним был разговор, были определенные опасения, что он тренироваться не хочет, мотивации нет. Он хотел переговорить с Николаем Алексеевичем по поводу своих конечных мыслей, но я до конца об этом не знаю. Но учитывая, что в связи с последними событиями нам отступать некуда, думаю, что мотивация у ребят тоже появилась. Возможно, я чего-то не знаю, но мотивация у него есть продолжать тренироваться и бегать. Поэтому жду турнира Шавырина, Кулижников заверил, что начнет сезон, и нам, думаю, предстоит разговор с руководством. Мы сядем втроем, может быть с командой, обговорим личные моменты», — приводит слова Дорофеева ТАСС.

28-летний Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье, пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, пятикратным чемпионом Европы и обладателем Кубка мира 2015 года.

Павел Кулижников
0
Читайте также
Анчелотти отправил Хави на переэкзаменовку. «Реал» растоптал «Барсу» в класико
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ISU сохранил квоты для российских конькобежцев на чемпионат Европы-2023

Гуляев не ждет скорого возвращения конькобежцев из России на зарубежные старты
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости