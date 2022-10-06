ISU сохранил квоты для российских конькобежцев на чемпионат Европы-2023

Международный союз конькобежцев (ISU) выделил предварительные квоты для россиян для участия в чемпионате Европы по конькобежному спорту, котоырй пройдет в 2023 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Россия может выставить пять конькобежцев в многоборье (3 женщины, 2 мужчин) и трех спортсменов на спринтерские дистанции (2 женщины, 1 мужчина) . Однако из-за отстранения спортсмены из России пока они не могут быть официально приглашены и допущены к участию в международных соревнованиях.

Чемпионат Европы пройдет с 6 по 8 января 2023 года в норвежском Хамаре.

1 марта Международный союз конькобежцевпринял решение отстранить российских спортсменов от международных соревнований.