Конькобежец Юсков: «На этапе Кубка мира я так набухался, что не помню, как уснул»

Российский конькобежец Денис Юсков рассказал о ситуации, которая произошла с ним на одном из этапов Кубка мира.

«Был третий этап Кубка мира. Проходил он в Азии, а там они всегда сдвоенные. Третий этап — в Японии, четвертый — тоже в Японии, но уже в другом городе. Я его и пропускал, после третьего улетал домой. Тогда я так набухался, что не помню, как уснул, как утром оказался внизу.

Мне было стыдно, что это дошло до руководства. Мне скинули фото: я там или лежу, или сижу. На фотке ничего особенного, но я-то себя знаю. Там просто, видимо, еще что-то приписали. Мне стало стыдно, что меня кто-то сфоткал. Я даже не знал. Перед Крамером не стыдно. Хотя я его докапывал. Думаю, что он меня и сфоткал», — цитирует Юскова «РБ Спорт».

32-летний спортсмен является трехкратным чемпионом мира на дистанции 1500 метров. А также трехкратным обладателем Кубка мира на этой же дистанции.