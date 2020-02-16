В Солт-Лейк-Сити (США) продолжается чемпионат мира по конькобежному спорту. В командной гонке победу одержала сборная Голландии. Второй стала команда Японии, отставшая практически на две секунды. Россияне — третьи.

В составе сборной России выступали Данила Семериков, Сергей Трофимов и Руслан Захаров.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

Командная гонка

1. Голландия (Свен Крамер, Дауэ де Врис, Марсель Боскер) — 3.34,687

2. Япония (Сейтаро Итинохе , Шейн Уильямсон, Риосуке Цутия) — 3.36,416

3. Россия (Данила Семериков, Сергей Трофимов, Руслан Захаров) — 3.37,240

4. Канада (Тед Ян Блумен, Джордан Бельшо, Тайсон Лангелар) — 3.38,270

5. США (Эмери Лимен, Йен Куинн, Итан Сепуран) — 3.38,512

6. Италия (Андреа Джованни, Никола Тумолеро, Микеле Мальфатти) — 3.38,964