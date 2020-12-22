Отец Кулижникова рассказал о самочувствии сына, заболевшего коронавирусом
Восьмикратный чемпион мира по конькобежному спорту Павел Кулижников чувствует себя нормально, хотя и потерял обоняние из-за болезни.
Ранее исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева сообщила, что Кулижников болеет коронавирусом.
«Приболел немного, но чувствует себя практически нормально. Рассказал, что готовил яичницу и не заметил даже, что она уже подгорает, так и понял, что запахи не чувствует. Потерял обоняние, вкусы тоже стал хуже чувствовать, но не температурит. Самочувствие более-менее, нормальное», — цитирует ТАСС отца Кулижникова, Александра.
Напомним, Кулижников является трехкратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и пятикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.
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