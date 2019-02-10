Мантия выиграл масс-старт на чемпионате мира в Инцелле, Семериков - седьмой

Американский конькобежец Джои Мантия стал первым в масс-старте на чемпионате мира в немецком Инцелле. Второе место занял кореец Ум Чен Хо, третье - его соотечественник Чой Джэ Бон.
Россиянин Данила Семериков стал 7-м, Руслан Захаров - 21-м.
Коньки
Инцелль (Германия)
Чемпионат мира на отдельных дистанциях
Мужчины
Масс-старт
1. Джои Мантия (США) - 60
2. Ум Чен Хо (Корея) - 40
3. Чой Джэ Бон (Корея) - 21
4. Андреа Джованни (Италия) - 12
5. Сейтаро Итинохе (Япония) - 6
6. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 6
7. Данила Семериков (Россия) - 3...
21. Руслан Захаров (Россия)
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