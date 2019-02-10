Мантия выиграл масс-старт на чемпионате мира в Инцелле, Семериков - седьмой

Американский конькобежец Джои Мантия стал первым в масс-старте на чемпионате мира в немецком Инцелле. Второе место занял кореец Ум Чен Хо, третье - его соотечественник Чой Джэ Бон.

Россиянин Данила Семериков стал 7-м, Руслан Захаров - 21-м.

Коньки

Инцелль (Германия)

Чемпионат мира на отдельных дистанциях

Мужчины

Масс-старт

1. Джои Мантия (США) - 60

2. Ум Чен Хо (Корея) - 40

3. Чой Джэ Бон (Корея) - 21

4. Андреа Джованни (Италия) - 12

5. Сейтаро Итинохе (Япония) - 6

6. Питер Майкл (Новая Зеландия) - 6

7. Данила Семериков (Россия) - 3...

21. Руслан Захаров (Россия)

Все о конькобежном спорте - здесь