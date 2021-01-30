Кулижников одержал победу на Кубке мира в Херенвене
19:41
Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене (Голландия).
Результат россиянина — 34,475 секунды. Вторым стал канадец Лоран Дюбрей (34,520). На третьем месте голландец Дайдай Нтаб (34,588). Еще один представитель России Артем Арефьев стал четвертым (34,588).
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Мужчины
500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 34,475
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,520
3. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,588
4. Артем Арефьев (Россия) — 34,588
5. Роналд Мулдер (Голландия) — 34,627
6. Руслан Мурашов (Россия) — 34,633
13. Виктор Муштаков (Россия) — 34,910
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