Кулижников одержал победу на Кубке мира в Херенвене

Российский конькобежец Павел Кулижников выиграл дистанцию 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене (Голландия).

Результат россиянина — 34,475 секунды. Вторым стал канадец Лоран Дюбрей (34,520). На третьем месте голландец Дайдай Нтаб (34,588). Еще один представитель России Артем Арефьев стал четвертым (34,588).

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Мужчины

500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,475

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,520

3. Дайдай Нтаб (Голландия) — 34,588

4. Артем Арефьев (Россия) — 34,588

5. Роналд Мулдер (Голландия) — 34,627

6. Руслан Мурашов (Россия) — 34,633

13. Виктор Муштаков (Россия) — 34,910