Голикова — вторая на дистанции 500 м на этапе Кубка мира
15:51
Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место во втором забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене.
Первой стала голландка Фемке Кок. Замкнула тройку лучших другая российская конькобежка Дарья Качанова.
Россиянка Ольга Фаткулина заняла четвертое место.
Коньки
Херенвен (Голландия)
Кубок мира
Женщины
500 м
1. Фемке Кок (Голландия) — 37,333
2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,372
3. Дарья Качанова (Россия) — 37,637
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,674
10. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,045
15. Кристина Силаева (Россия) — 38,563
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