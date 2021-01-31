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Голикова — вторая на дистанции 500 м на этапе Кубка мира

15:51
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Россиянка Ангелина Голикова заняла второе место во втором забеге на 500 метров на этапе Кубка мира в Херенвене.

Первой стала голландка Фемке Кок. Замкнула тройку лучших другая российская конькобежка Дарья Качанова.

Россиянка Ольга Фаткулина заняла четвертое место.

Коньки

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Фемке Кок (Голландия) — 37,333

2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,372

3. Дарья Качанова (Россия) — 37,637

4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,674

10. Ирина Кузнецова (Россия) — 38,045

15. Кристина Силаева (Россия) — 38,563

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