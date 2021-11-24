Конькобежец Захаров объяснил, почему сборную России не пустили в США на этап Кубка мира

Российский конькобежец Руслан Захаров объяснил, почему национальную команду не пустили в США на этап Кубка мира.

— Все дело в вакцине и в том, что «Спутник» до сих пор не признан ВОЗ? Да. Все шероховатости связаны с этим. Например, нам приходилось каждый день сдавать тест на антиген и каждые три дня — ПЦР. Остальным — не надо. Наши братья из стран СНГ летом привились вакцинами, одобренными ВОЗ, и сейчас шлют нам красивые фоточки из Солт-Лейк-Сити.

— Сами не рассматривали вариант привиться в Европе?

— Мы приехали в Польшу — сразу старт. В Норвегии из-за отсутствия вакцины вообще сидели рабочий карантин. Потом сразу старты. Летом мы готовились в Казахстане — там тоже особо не привиться. А колоться прямо перед гонкой, которая является отбором на Олимпийские игры, — большой риск. Те, кто ставил «Спутник», понимают, какой может быть отходняк. Хотя, возможно, стоило попробовать.

Сборная России по конькобежному спорту пока не смогла получить разрешения на въезд в США, поскольку спортсмены российской команды не привиты вакцинами, которые одобрены в Штатах.

Этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити пройдет с 3 по 5 декабря.

«Спутник» не признан ВОЗ — все шероховатости из-за этого". Русских конькобежцев не пустили на Кубок мира в США