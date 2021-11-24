Российский конькобежец рассказал, чем грозит пропуск этапа Кубка мира в США

Российский конькобежец Руслан Захаров в интервью «СЭ» рассказал, чем грозит пропуск этапа Кубка мира в США.

— Чем грозит пропуск этапа в Солт-Лейке?

— Перед Олимпиадой четыре этапа Кубка мира — и все они квалификационные в Пекин-2022. Мы пропускаем Америку — и, получается, принцип fair play нарушен. Мы теряем возможность зарабатывать квоты. Взять командную гонку — она в программе трех этапов Кубка мира. В Польше мы провалились. Солт-Лейк-Сити пропускаем. И теперь шансы отобраться по очкам минимальные. Остается только Калгари! И это не только наша головная боль, но и ISU. Как они будут с этим разбираться — пока непонятно.

Есть еще один побочный эффект нашего недопуска. Из Норвегии одним рейсом летело порядка 200 спортсменов. Вместе с нами около 100 велосипедов и 300 сумок багажа. Все было зарегистрировано до США, поэтому можете представить, какой бардак был в аэропорту. Ребята из Казахстана написали нам, что некоторые наши сумки видели в Америке...

— Ох.

— Поэтому с предвкушением ждем прилета в Москву. Будем смотреть, что прилетит, а что нет. Если придут коньки без велосипеда — это еще нормально, а если наоборот — то что делать? Наверное, лететь в Сочи и крутить педали там.

— На следующий этап в Канаду попадаете?

— Да. Но поехать туда заранее не можем, там будет «пузырь». Сейчас две недели, скорее всего, будем в Коломне. При этом в Калгари высокогорье, акклиматизация. Выступать на пятый день — не самый лучший расклад.

Многие ребята даже пропускали норвежский этап, чтобы лучше акклиматизироваться в Солт-Лейк-Сити. Там самый быстрый каток в мире, а один из критериев отбора на Олимпийские игры — результат. В этом смысле там можно было закрыть все вопросы. Плюс адаптироваться на высоте перед Канадой.

Сборная России по конькобежному спорту пока не смогла получить разрешения на въезд в США, поскольку спортсмены российской команды не привиты вакцинами, которые одобрены в Штатах.

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