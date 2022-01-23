Олимпийская чемпионка Йорин тер Морс завершила карьеру

Трехкратная олимпийская чемпионка по конькобежному спорту нидерландка Йорин тер Морс приняла решение о завершении карьеры.

«После более 16 лет соревнований на международном уровне в двух разных дисциплинах, это конец моей карьеры и начало чего-то очень хорошего, — написала тер Морс в Twitter. — Огонь борьбы за наивысшие достижения погас. Я продолжаю находить конькобежный спорт очень красивым и до сих пор занимаюсь им с любовью, но на высшем уровне тоже должно быть стремление отдавать все. Его больше нет».

32-летняя Тер Морс завоевала две золотые медали на Олимпиаде в Сочи и одну на Играх в Пхенчхане. Также она — бронзовый призер Олимпиады 2018 года в эстафете в шорт-треке.