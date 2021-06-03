Коломна примет чемпионат Европы по конькобежному спорту, Сочи — по шорт-треку
21:03
Чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях в 2024 году пройдет в России, информирует пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования пройдут в Коломне с 5 по 7 января.
Также в России пройдет чемпионат Европы по шорт-треку 2024 года. Соревнования пройдут в Сочи с 12 по 14 января.
Коломна уже принимала европейское первенство по конькобежному спорту — в 2008 году. Чемпионат Европы по шорт-треку проходил в Сочи в 2016 году — российские спортсмены тогда заняли третье место в медальном зачете турнира.
Дополнительная информация:
https://www.isu.org/isu-news/news/145-news/13560-provisional-allotments-of-isu-championships-2023-and-2024?templateParam=15
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