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Подготовка российских конькобежцев к Олимпиаде на европейских базах находится под вопросом

12:05

Подготовка российских конькобежцев на европейских тренировочных базах к предстоящему олимпийскому сезону находится под вопросом в связи с эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

«На сегодняшний день мы не понимаем, насколько сможем реализовать все те мероприятия, которые запланированы в рамках подготовки к Олимпийским играм, — цитирует ТАСС Барышеву. — Это в первую очередь связано с действующими ограничительными мерами из-за текущей эпидемиологической ситуации. Соответственно, пока под вопросом остаются выезды в Европу на те тренировочные базы, которые традиционно используются конькобежцами в связи с тем, что нет альтернативы подобным базам в России. В остальном надеемся, что подготовка пройдет без срывов».

Барышева отметила, что уже сформировано понимание того, какие турниры будут играть особую роль при подготовке национальных команд по конькобежному спорту и шорт-треку к предстоящей Олимпиаде в Пекине. «Это, конечно же, этапы Кубка мира, которые также являются отборочными турнирами для завоевания квот на Олимпийские игры как в конькобежном спорте, так и в шорт-треке. Они традиционно начинаются в третьем-четвертом квартале года», — сказала исполнительный директор Союза конькобежцев России.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11035877

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