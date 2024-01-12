Елистратов рассказал, зачем надевает поверх носка пищевой пакет

Олимпийский чемпион Семен Елистратов рассказал о том, как пищевой пакет помогает ему избежать мозолей.

«Ботинки для шорт-трека делаются индивидуально по ноге. Готовый ботинок настолько прилегает к ноге, как будто из него в прямом смысле выходит воздух, там нет лишнего места. Делают ровно по ноге, как гипс, косточка в косточку. Я использую обычный пищевой пакет из супермаркета, чтобы нога заходила легче и не было мозолей», — приводит слова Елистратова Metaratings.ru.

33-летний Елистратов является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2018 и 2022 годов на дистанции 1500 метров.