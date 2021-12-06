Самая красивая пара Олимпиады в Сочи разводится. Алена Заварзина и Вик Уайлд больше не вместе

Грустная новость из мира российского сноубординга.

Россиянка Алена Заварзина и американец Вик Уайлд познакомились в далеком 2009 году во время соревнований и долгое время были просто друзьями, но спустя два года официально стали парой. И уже в том же 2011 году не менее официально превратились в мужа и жену. Вик прилетел из Америки в Новосибирск, чтобы по полной вкусить прелести русской свадьбы. Выкуп невесты, большое застолье, да и наверняка Вик пополнил свой небольшой русский лексикон множеством новых словечек.

После медового месяца стало ясно, что жизнь на две страны выглядит не лучшим вариантом, да и на родине у Уайлда было мало перспектив в сборной. Виной чему огромная конкуренция в американской команде. Зато они были в России, где катастрофически не хватало сильных сноубордистов-мужчин. Вик сделал ход конем — сменил американское гражданство на российское! Так можно было спокойно жить и тренироваться вместе, а еще вместе выступать за нашу сборную на Олимпиаде в Сочи.

Решение казалось спорным, но в итоге окупилось сполна, Уайлд стал олимпийским чемпионом, Заварзина завоевала бронзу, а пара в целом — отличной историей любви и успеха на крупнейшем соревновании в мире.

К сожалению, спустя 10 лет что-то пошло не так и их пути разошлись. Алена коротко оповестила об этом в своем Инстаграме.

«Длинного поста не будет. Мы с Виком развелись, и я хочу сказать ему спасибо за прекрасные 10 лет», — написала спортсменка.

Аккаунт Вика Уайлда на данный момент молчит.