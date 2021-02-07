Сноуборд
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Сноуборд

Российские сноубордисты заняли все призовые места в параллельном слаломе на этапе КМ

15:12
Дмитрий Логинов. Фото AFP
Дмитрий Логинов. Фото AFP
Теги:

Российские сноубордисты выиграли все три медали в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области.

Победу команде принесли Дмитрий Логинов, Степан Наумов и Андрей Соболев.

с 18 по 28 февраля состоится чемпионат мира в Словении.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Степан Наумов (Россия)

3. Андрей Соболев (Россия)

4. Дарио Кавицель (Швейцария)

Дмитрий Сарсембаев выбыл в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.

Сноуборд: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир