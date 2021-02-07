Российские сноубордисты заняли все призовые места в параллельном слаломе на этапе КМ

Российские сноубордисты выиграли все три медали в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области.

Победу команде принесли Дмитрий Логинов, Степан Наумов и Андрей Соболев.

с 18 по 28 февраля состоится чемпионат мира в Словении.

Сноуборд

Банное (Россия)

Кубок мира

Мужчины

Параллельный слалом

1. Дмитрий Логинов (Россия)

2. Степан Наумов (Россия)

3. Андрей Соболев (Россия)

4. Дарио Кавицель (Швейцария)

Дмитрий Сарсембаев выбыл в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.