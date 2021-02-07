Российские сноубордисты заняли все призовые места в параллельном слаломе на этапе КМ
15:12
Российские сноубордисты выиграли все три медали в параллельном слаломе на этапе Кубка мира в Челябинской области.
Победу команде принесли Дмитрий Логинов, Степан Наумов и Андрей Соболев.
с 18 по 28 февраля состоится чемпионат мира в Словении.
Сноуборд
Банное (Россия)
Кубок мира
Мужчины
Параллельный слалом
1. Дмитрий Логинов (Россия)
2. Степан Наумов (Россия)
3. Андрей Соболев (Россия)
4. Дарио Кавицель (Швейцария)
Дмитрий Сарсембаев выбыл в четвертьфинале, Дмитрий Карлагачев — в 1/8 финала.
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